Приметы и праздники 13 февраля: что нельзя делать в этот день

13 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Всемирный день радио.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день радио

Всемирный день радио (World Radio Day) отмечается ежегодно 13 февраля, начиная с 2012 года, по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. В январе 2013 года Генеральная Ассамблея ООН официально одобрила провозглашение Дня и в ходе 67-й сессии приняла резолюцию, провозгласив 13 февраля Всемирным днем радио.

Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

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Народные приметы на 13 февраля

Если человек родился 13 февраля, то будет любить искусство.

Ясная ночь 13 февраля – завтра будет солнечная погода.

Вороны громко кричат – примета того, что будет метель.

Пожар на Никиты – признак того, что на семью навели порчу.

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Что нельзя делать 13 февраля

Рекомендуется вечером не выходить из дома, так как недоброжелатели могут вас сглазить.

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