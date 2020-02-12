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12 февраля • обновлено в 20:24
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Приметы и праздники 13 февраля: что нельзя делать в этот день

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13 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Всемирный день радио.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 13 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Праздники и памятные даты февраля: что отмечается

Всемирный день радио

Всемирный день радио (World Radio Day) отмечается ежегодно 13 февраля, начиная с 2012 года, по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. В январе 2013 года Генеральная Ассамблея ООН официально одобрила провозглашение Дня и в ходе 67-й сессии приняла резолюцию, провозгласив 13 февраля Всемирным днем радио.

Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Приметы и праздники 13 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Народные приметы на 13 февраля

  • Если человек родился 13 февраля, то будет любить искусство.

  • Ясная ночь 13 февраля – завтра будет солнечная погода.

  • Вороны громко кричат – примета того, что будет метель.

  • Пожар на Никиты – признак того, что на семью навели порчу.

Приметы и праздники 13 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 13 февраля

  • Рекомендуется вечером не выходить из дома, так как недоброжелатели могут вас сглазить.

Приметы и праздники 13 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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