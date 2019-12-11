Приметы и праздники 12 декабря: что нельзя делать в этот день

12 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день нейтралитета и День Сухопутных войск Украины.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
Международный день нейтралитета
2 февраля 2017 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/71/275) провозгласила 12 декабря Международным днем нейтралитета (International Day of Neutrality). Учреждению памятной даты предшествовало рассмотрение Ашхабадского итогового документа, который стал закономерным завершением Международной конференции, проходившей в 2015 году в Туркменистане и посвященной политике нейтралитета.
День Сухопутных войск Украины
День сухопутных войск Украины отмечается каждый год 12 декабря. Этот праздник появился в 1997 году, спустя один год после завершения формирования сухопутных войск ВСУ.
Этот праздник отмечают все сегменты сухопутных войск: механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация, войска противовоздушной обороны, десантно-штурмовые войска и войска спецназначения.
Приметы 12 декабря
Если с утра снег пошел, то метель будет до святого Николая (19 декабря).
Если к этому дню снег еще не выпал, то зимушка будет теплой и бесснежной.
Если снежные хлопья становятся крупными, то грядет потепление.
Снегопад в этот день являлся доброй приметой – будет хороший урожай хлеба в следующем году.
Если заря багряная, то день будет ясный, но ветряный.
Дым из трубы столбом – к морозу, стелется по земле – к потеплению.
Звезды яркие – к похолоданию, тусклые – к оттепели.
Что нельзя делать 12 декабря
Игнорировать страхи.
Потакать вредным привычкам.
Ссориться.
Рисковать.
Переоценивать свои возможности.
Родились 12 декабря
1915 — Фрэнк Синатра, американский певец и актер, лауреат "Оскара".
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