Приметы и праздники 12 августа: что нельзя делать

12 августа во всем мире и в Украине отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: Международный день молодежи и Дни Ат-Ташрик.

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

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Праздники 12 августа

Международный день молодежи

Международный день молодежи (International Youth Day) отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

Он установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года (резолюция 54/120) по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8—12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года.

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Дни Ат-Ташрик

Дни Ат-Ташрик — продолжение праздника жертвоприношения Курбан-Байрам — отмечаются с 11-го по 13-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зуль-хиджа. Паломники отправляются в местность Мина в ночь первого из дней Ат-Ташрик и ночуют там.

После наступления времени Аз-Зуф первого дня Ат-Ташрик бросают в три столба камешки. Сначала в маленький (джамрат аль-ула) — 7 камешков, затем в средний столб (джамрат аль-вуста) — 7 камешков, а потом в большой столб (джамрат аль-акаба) — 7 камешков. При бросании желательно произносить слова: "Аллах Акбар".

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Приметы 12 августа

Если погода ветряная и дождливая, то дожди будут идти еще долго.

Если прохладно, то осадков в ближайшее время не будет.

Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.

Звезды сильно мерцают перед рассветом – к обильным осадкам.

Много рябины поспело – осень будет ранней и дождливой, а зима – холодной.

Иней на деревьях – к хорошему урожаю озимых.

Если на улице тепло и сухо, то грибов в этом году много будет.

Спелый овес во второй раз зазеленел – осень ненастной будет.

В воздухе летает паутина – солнечная погода еще долго продержится.

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Родились 12 августа

1992 — Кара Делевинь, английская супермодель и киноактриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года по картам Таро Казановы обещает "денежное" известие Рыбам, встречу с собственной тенью Стрельцам и прорыв Скорпионам.

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