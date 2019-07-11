Приметы и праздники 11 июля: что нельзя делать

11 июля 2019 года отмечают Всемирный день народонаселения и Всемирный день шоколада. Также родились Джорджо Армани и Сила Уорд.
Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода, а также каким будет урожай. OBOZREVATELпредлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
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В декабре 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 45/216 и учредила международный праздник — Всемирный день народонаселения (World Population Day), который решено ежегодно отмечать 11 июля, для повышения осведомленности о проблемах народонаселения, включая их связь с окружающей средой и развитием.
pexels.com
Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Этот необычный праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году.
pexels.com
Приметы 11 июля
Если кукушка куковать перестала, то зима будет ранняя.
Погода безветренная, а лес шумит – к дождю.
Клен слезу источает – через 3-4 дня выпадут осадки.
Вода в реках и колодцах прибывает – к ненастью.
Часто появляются вихри – к засухе.
pexels.com
Родились 11 июля
1934 — Джорджио Армани, итальянский модельер, основатель компании Armani.
wikipedia.org
1956 — Сила Уорд, американская актриса, обладательница "Золотого глобуса" и двух
премий "Эмми".
wikipedia.org
1958 — Марк Лестер, английский актер.
wikipedia.org
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