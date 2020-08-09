Праздники 10 августа: приметы на понедельник и что нельзя делать в этот день

10 августа православная церковь чтит память святых Пармена и Прохора. В народе праздник назывался Прохоров день.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 10 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

Пармена и Прохора или Прохоров день

10 августа (28 июля по старому стилю) православные верующие чтут память двух апостолов от семидесяти – Прохора и Пармена.

Согласно библейским преданиям, двенадцать апостолов созвали своих учеников, чтобы выбрать из них семерых, которые бы взяли на себя решение бытовых вопросов. В числе избранных были святые Прохор и Пармен.

Праздники 10 августа: что отмечают Pixabay

По преданию, Прохор был спутником апостола Петра и впоследствии епископом Никомедии, он пострадал за Христа в Антиохии. Также из Священного писания известно о Прохоре, ученике и спутнике апостола Иоанна Богослова, который записывал за ним текст Откровения. Ему приписывают авторство сказания о жизни и чудесах Иоанна Богослова, от Успения Богородицы и до его смерти.

О святом Пармене известно немного. По преданию, апостол от семидесяти проповедовал христианскую веру в Македонии, где и окончил свою земную жизнь мученической смертью во II веке нашей эры. По другой версии, Пармена не стало еще во времена, когда апостолы находись в Иерусалиме.

В народном календаре этот день называют Прохоры – Пармены. Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а то, что приобретешь, пропадет. В этот день наши предки, отправляясь в храм, молились святым апостолам, прося у них защиты. Также в Прохоров день славили кузнецов, желая им здоровья и сил, приветствовались сельскохозяйственные работы.

Прохоров день: как отмечают праздник кузнецов Pixabay

Приметы на 10 августа

Если на Прохора в утренние часы туман по воде стелется, значит будет погожий день.

Если же туман вверх устремляется – ждать осадков.

Дождь без ветра был знамением к ненастью.

Высокие облака – предвестники сухой и ясной погоды.

Что нельзя делать 10 августа

Девушкам и женщинам запрещено рукодельничать. Иначе у замужних дам начнутся проблемы в семье, а у незамужних еще год не будет удачи в любви.

Нельзя играть свадьбу – считается, что семейная жизнь будет наполнена ссорами и предательствами.

Не рекомендуется в этот день заниматься обменом – новая вещь прослужит недолго или окажется бесполезной.

Не стоит в этот день продавать что-либо. Наши предки были уверены в том, что вырученные деньги очень скоро пропадут.

Ругань, сплетни и зависть 10 августа – под особым запретом. Они считаются в этот день грехом.

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