Православный календарь: главные религиозные праздники июля

Июль 2019, кроме ряда профессиональных и выдающихся дат, будет наполнен и религиозными праздниками.

OBOZREVATEL собрал информацию о святых, чью память церковь будет чтить в июле.

Рождество Иоанна Предтечи

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи (Рождество славного пророка, Крестителя Господня Иоанна). В этот день верующие вспоминают о рождении младенца в семье священника Захарии и его жены Елизаветы. Своего сына родители назвали Иоанном,. Он стал пророком и предсказал пришествие Иисуса Христа, а затем и окрестил его в реке Иордан.

Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча) – один из самых почитаемых святых. Почему святого называют Предтечей – потому что Иоанн пришел перед Иисусом Христом и проповедовал народу его появление. А Крестителем именуют в знак того, что он окрестил Иисуса в Иордане.

В церковном календаре есть еще немало дней, связанных со святым Иоанном Предтечей:

6 октября – зачатие, 7 июля – Рождество 11 сентября – усекновение Главы, 20 января – Собор Иоанна Крестителя по случаю Крещения Господня, 9 марта – первое и второе обретение Главы, 7 июня – третье обретение Главы Иоанна Крестителя.

У Петра и Февронии просят о благосостоянии в семье

8 июля – православные христиане чествуют князя Петра и его жену Февронию. Чудотворцев считают покровителями брака и семьи.

По легенде, Феврония вылечила Петра от проказы. В благодарность попросила князя жениться на ней. Впрочем, Петр не сразу решился выполнить такую серьезную просьбы от простой крестьянки.

Заключив брак, супруги вместе правили княжеством, а на склоне лет отправились в монастырь и приняли монашеский постриг. Известно, что пара умерла в один день. Накануне смерти Петр и Феврония просили похоронить их в одном гробу. Впрочем, монахи этого желания не выполнили и похоронили пару в разных обителях. Но, по легенде, на второй день после погребения тела оказались в одном гробу. Православная церковь канонизировала их. С тех пор святых просят мира, согласия и благополучия в семье. А холостые люди знают, что в день памяти Петра и Февронии нужно просить хорошую пару.

12 июля церковь чтит духовную твердость и веру апостолов Петра и Павла

12 июля – день славных и всехвальных апостолов Петра и Павла. Днем памяти этих святых завершается и период праздников, приходящихся на период летнего солнцестояния.

Апостола Петра считают создателем христианской церкви и первым Папой Римским. Он умер мученической смертью – был распят головой вниз. Согласно христианской традиции, считается, что апостол Петр охраняет врата Рая. Именно поэтому часто на иконах его изображают с ключами в руках.

Петра считают покровителем рыбаков, поскольку до знакомства с Иисусом Христом, он вместе со своим братом Андреем зарабатывал на жизнь рыбалкой. Кроме того, имя Петр апостол носил не всегда. От рождения его звали Симоном, а Петром его назвал Христос. Это имя в переводе с греческого языка означает "камень", "скала". Поэтому Петра считают еще и тем "камнем", на котором была основана церковь.

Апостол Павел имя получил уже после крещения. До этого его звали Савлом. Долгое время Павел был язычником, Иисуса Христа при жизни он не видел. Однако, увидев Спасителя после воскресения, Павел уверовал и стал трудиться на благо распространения веры. Апостол Павел, как и Петр, умер мученической смертью, ему снесли голову мечом.

Всего же в День апостолов Петра и Павла церковь прославляет и чтит их духовную твердость и веру. В апостоле Петре воспевает образ того, кто сначала отрекся, а потом покаялся, а в Павле того, кто сопротивлялся вере, но впоследствии и сам поверил.

28 июля церковь чтит равноапостольного князя Киевского Владимира

28 июля – День памяти равноапостольного князя Киевского Владимира. Князь не только сам уверовал во Христа, но и сделал все возможное, чтобы христианство стало государственной религией Руси.

День памяти равноапостольного князя Киевского Владимира Святославовича отмечается 28 июля. Князь Владимир не только сам обратился в христианство, но и распространил христианство по всей Руси. В связи с этим 28 июля в Украине – государственный праздник – День Крещения Руси. Так, Владимир после своего крещения приказал киевлянам креститься, а всех идолов, которым они поклонялись, сбросить в Днепр. После крещения, по приказу Владимира было построено немало храмов, в частности Десятинная церковь в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал о подробном прогнозе погоды на июль 2019. Так, стоит ожидать осадков разной степени интенсивности на всей территории страны.

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