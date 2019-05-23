Последний звонок и выпускной 2019: когда будут праздновать в украинских школах

Выпускники 2019 активно сдают ВНО, а на днях всех школьников ждет последний звонок.

OBOZREVATEL собрал информацию о датах завершения учебного года и выпускных вечеров.

Последний звонок прозвучит 24 и 31 мая school28.rv.ua

Последний звонок в 2019 году, уже традиционно, пройдет в школах в последнюю весеннюю пятницу – 31 мая. Впрочем стоит отметить, что в некоторых украинских школах в этом году дата может быть другой – 24 мая.

Выпускные вечера пройдут до 24 июня volyn24.com

Дата школьных выпускных вечеров в Украине привязана к завершению ВНО. Поэтому каждая школа вправе сама определять день для проведения выпускного вечера в пределах месяца – с 24 мая по 24 июня.

ВНО завершится 13 июня

Стоит отметить, что ВНО, началось в Украине во вторник, 21 мая, по математике. В последнее предметом ВНО будет химия, ее будут сдавать 13 июня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в 2021 году в Украине изменятся правила ВНО, кроме того станет обязательным государственная итоговая аттестация.

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