Почему Рождество отмечают зимой: удивительные факты о празднике

Рождество в Украине на государственном уровне отмечается дважды в год. 25 декабря его празднуют католики, 7 января – греко-католики и православные.

Это один из важнейших дней для христиан; с ним связано множество традиций и обычаев. OBOZREVATEL предлагает узнать несколько удивительных фактов о празднике.

Дата Рождества, 25 декабря, была выбрана не случайно. Так, отцы церкви полагали, что Иисус Христос, как указывали древние пророчества, родился в момент зимнего солнцестояния – рождение Спасителя символизировало восхождение солнца, о котором рассказывается в Малахии 4:2.

При этом в Библии точной даты не указано. Некоторые ученые допускают, что Сын Божий мог родиться весной, поскольку в Евангельском предании упоминаются пастухи.

Вечнозеленая ель с древних времен символизировала вечную жизнь и возрождение. Еловыми ветками люди украшали свои жилища, чтобы привлечь счастье и благополучие и отпугнуть злые силы.

В христианстве ель называли деревом Иисуса. Как гласит легенда, в 8 веке святой Бонифаций, читая язычникам проповедь о Рождестве, срубил почитаемый ими Дуб Одина. Рухнувшее дерево сокрушило на своем пути все деревья, кроме молодой ели. Тогда святой воскликнул: "Да будет это дерево деревом Христа!"

Обычай дарить подарки детям на Рождество появился благодаря Евангельской истории, согласно которой мудрецы-волхвы, прибывшие с Востока, принесли свои дары Младенцу Иисусу.

Отцы церкви считали, что Вифлеемская звезда, указавшая волхвам путь к родившемуся Иисусу, была кометой. Часть астрономов полагают, что это была комета Галлея, пролетевшая над Землей осенью 12 года до н. э. Также высказываются предположения о сочетании Юпитера и звезды Регул в августе 3 года до н. э. или приближении Меркурия, отразившего свет нескольких планет.

Как известно, восемь лучей Вифлеемской звезды символизируют вечную жизнь: шесть дней Бог создавал Землю. Седьмой длится от завершения Творения до Страшного суда. Затем наступит восьмой день – вечная жизнь.

Популярную рождественскую композицию Carol of the Bells в 1901 году написал украинский учитель музыки Николай Леонтович. Мелодия является адаптацией украинской народной песни "Щедрик".

В древние времена на елки вешали яблоки по аналогии с райским деревом, а затем стали добавлять к ним сладости. Так как ветки дерева не выдерживали такой массы, были изобретены стеклянные шары. Первый появился в 16 веке в Саксонии.

Из-за тотальной антирелигиозной кампании в СССР в 20-х годах запретили отмечать Рождество. Вместе с ним под гонения попал и Новый Год, который коммунисты объявили праздником буржуев. В 1935 году запрет с последнего был снят, и к Новому году в СССР стали украшать елку. Долгое время это был единственный советский праздник, лишенный какого-либо политического или идеологического смысла.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда отмечают Рождество в разных странах, как отмечают праздник православные верующие и что нельзя делать в этот день.