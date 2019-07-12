Петров день 2019: гадание на суженого и осуществление желания

В пятницу, 12 июля, церковь отмечает праздник первоверховных апостолов Петра и Павла.

Петров день имеет свои обряды и запреты. Кроме того, в народе считают, что в этот день нужно просить заступничества апостолов в определенных сферах жизни и деятельности. Молодежь верила, что гадание на Петра и Павла помогают осуществить желание и даже определить суженого.

OBOZREVATEL собрал информацию о том, что просят у апостолов Петра и Павла, а также о гаданиях, которые помогут осуществить заветную мечту и найти вторую половинку.

12 июля рыбаки просят у Петра удачи в своем деле pixabay

В народе считали, что сегодня надо молиться за исцеление от лихорадки и психических расстройств. Стоит отметить, что в праздник Петра и Павла рыбаки молятся за успех в своем деле, ведь именно апостола Петра считают покровителем рыбаков. Кроме того, у него просят о крепком здоровье, благосостоянии в семье и покровительстве в делах. А вот у апостола Павла просят защиты в бизнесе и деловых начинаниях.

На праздник 12 июля молодежь любила гадать и проводить обряды на счастье. Так, считалось, что на Петров день солнце сияет всеми цветами радуги, поэтому в этот день молодежь пыталась выбежать на поле и встретить солнце. Счастье ждет того, кто увидит его разноцветные переливы.

Девушкам в Петров день можно гадать на суженого. Для того, чтобы увидеть во сне избранника, нужно собрать 12 различных трав, перед сном положить их под подушку и закрыв глаза, сказать "Двенадцать трав с полей – двенадцать различных юношей! Кто мне суженый – покажись и на меня посмотри".

На Петра и Павла также принято "заплетать березку". Для этого на молодой березе нужно выбрать три лиственные ветви, заплести их в косу и завязать красной лентой, при этом загадать желание. А через три дня придти и проверить. Если коса не распустилась, и листва на ней не увяла, то желание точно сбудется.

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