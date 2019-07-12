Петра и Павла 2019: оригинальные поздравления и открытки

12 июля православные христиане отмечают один из самых почитаемых в церковном календаре праздников - День апостолов Петра и Павла.

В этот день принято прославлять и чествовать духовную твердость, силу веры и разума, которые олицетворяли святые апостолы. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления и открытки с этим праздником.

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Поздравления в стихах

День великий и святой настал,

Петра и Павла почитают,

Желаю благ тебе, удачи и добра,

Пусть святость дом всегда твой охраняет.

Пусть горе и беда пройдет,

А свет всю жизнь твою лишь наполняет,

Мечта твоя пусть оживет,

Сомненья душу не терзают!

открытки.kz

Если лихо, безнадежно,

Нету сдвигов никаких,

В день июльский помяните,

Вы сподвижников двоих.

Павел даст в делах удачу,

Петр дарует вам успех,

От лукавого избавит,

Не введёт в житейский грех.

Кто не верил, тот поверит,

В покровителей своих,

Защитят, спасут, поддержат,

Два Апостола Святых.

открытки.kz

С днем Святых Петра и Павла

Я вас поздравляю,

Веры крепкой и надежды

В день особенный желаю.

Пусть любовь вам душу греет,

Будут сила и терпение,

А в сердцах живет всегда

Кротость, нежность и смирение.

Пусть Святые не оставят

Вас в нелегкие моменты,

Дарят силы и советы,

Посылают вдохновение.

открытки.kz

Петра и Павла День сегодня,

Отметим и поздравим вас.

Зажжем свечу волей Господней

Да и помолимся сейчас.

Радушны будьте и учтивы.

А главное, в душе пусть свет

Всегда пребудет, и красивый

От Бога будет вам ответ.

Крепчает вера с каждым днем.

Развейте грусть, ну а потом

Украсьте теплотой свой дом.

открытки.kz

Поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.

открытки.kz

В праздник святой, я желаю всем постоянного покровительства святых апостолов. Пускай в душах каждого живет божья благодать, а сердца будут открыты для всех страждущих. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками. Не терзайтесь в недоверии, злобе и сомнении и тогда вокруг вас всегда будет, свет счастье и понимание.

открытки.kz

Открытки

открытки.kz

открытки.kz

открытки.kz

открытки.kz

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, сколько выходных и праздничных дней будет в июле 2019 года. Так, в плане работы, июль будет одним из самых трудных летних месяцев.

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