Петра и Павла 2019: оригинальные поздравления и открытки

12 июля православные христиане отмечают один из самых почитаемых в церковном календаре праздников - День апостолов Петра и Павла.
В этот день принято прославлять и чествовать духовную твердость, силу веры и разума, которые олицетворяли святые апостолы. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления и открытки с этим праздником.
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Поздравления в стихах
День великий и святой настал,
Петра и Павла почитают,
Желаю благ тебе, удачи и добра,
Пусть святость дом всегда твой охраняет.
Пусть горе и беда пройдет,
А свет всю жизнь твою лишь наполняет,
Мечта твоя пусть оживет,
Сомненья душу не терзают!
открытки.kz
Если лихо, безнадежно,
Нету сдвигов никаких,
В день июльский помяните,
Вы сподвижников двоих.
Павел даст в делах удачу,
Петр дарует вам успех,
От лукавого избавит,
Не введёт в житейский грех.
Кто не верил, тот поверит,
В покровителей своих,
Защитят, спасут, поддержат,
Два Апостола Святых.
открытки.kz
С днем Святых Петра и Павла
Я вас поздравляю,
Веры крепкой и надежды
В день особенный желаю.
Пусть любовь вам душу греет,
Будут сила и терпение,
А в сердцах живет всегда
Кротость, нежность и смирение.
Пусть Святые не оставят
Вас в нелегкие моменты,
Дарят силы и советы,
Посылают вдохновение.
открытки.kz
Петра и Павла День сегодня,
Отметим и поздравим вас.
Зажжем свечу волей Господней
Да и помолимся сейчас.
Радушны будьте и учтивы.
А главное, в душе пусть свет
Всегда пребудет, и красивый
От Бога будет вам ответ.
Крепчает вера с каждым днем.
Развейте грусть, ну а потом
Украсьте теплотой свой дом.
открытки.kz
Поздравления в прозе
Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.
открытки.kz
В праздник святой, я желаю всем постоянного покровительства святых апостолов. Пускай в душах каждого живет божья благодать, а сердца будут открыты для всех страждущих. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками. Не терзайтесь в недоверии, злобе и сомнении и тогда вокруг вас всегда будет, свет счастье и понимание.
открытки.kz
Открытки
открытки.kz
открытки.kz
открытки.kz
открытки.kz
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, сколько выходных и праздничных дней будет в июле 2019 года. Так, в плане работы, июль будет одним из самых трудных летних месяцев.
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