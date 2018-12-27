Новый год 2019: как встретить и провести праздник

Согласно восточному календарю, 2019 год будет годом Земляной Свиньи. Основными цветами в 2018 будет будет желтый, розовый, зеленый и коричневый.

В этом году украинцев ждет три выходных на Новый год. Сам праздник следует проводить за ужином и встречать в компании семьи или близких друзей. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать об истории и традициях этого праздника.

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Когда отмечают Новый год

На Руси изначально новый год начинался не с 1 января, а с 1 марта, как в республиканском Древнем Риме, или с 1 сентября, как в Византии, по юлианскому календарю. С 1492 года официальной датой для Нового года стало 1 сентября. С 1700 отмечать этот праздник стали 1 января. Ранее, украинцы праздновали Святвечир и Рождество, а Новому году практически не придавали значения, поскольку в это время действует Рождественский пост.

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Отметим, что на сегодняшний день не все страны празднуют Новый год 1 января. Некоторые отмечают этот праздник по лунному календарю. Один из дней между 21 января и 21 февраля — Китайский Новый год (Китай). 21 или 22 марта — Иранский Новый год (Иран). 14 апреля — бенгальский Новый год (Бангладеш). 163 дня после Песаха (не раньше 5 сентября и не позже 5 октября) — Еврейский праздник Рош ха-Шана (Израиль).

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Традиции на Новый год

На Новый год следует проводить ужины и встречать полночь в компании семьи или близких друзей. Как и на все большие праздники на Новый год принято надевать чистую одежду. Считалось, до наступления 1 января следует извиниться перед близкими и отдать все долги, чтобы начать новый год с чистого листа.

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Приметы на Новый год

Если в первый день на улице встретить первым мужчину, все 12 месяцев будет сопровождать удача во всех начинаниях и делах.

Если на небе много звезд - будет хороший урожай ягод.

Если поутру 1 января на деревьях густой иней - год будет хлебородный, иначе - голодный.

Если 1 января эхо далеко идет - морозы будут крепчать.

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1 января нельзя выполнять тяжелую физическую работу, а то весь год будете в грязи возиться и тяготы испытывать.

Если в первый день нового года торговец отдаст товар первому встречному покупателю очень дешево, то весь год будет удачная торговля.

Незамужней девушке, которая хочет создать семью, нужно купить молоко. В том случае, если оно не скиснет на протяжении двух недель, то скоро будет свадьба.

Нельзя убирать в доме, особенно подметать и мыть полы, выбрасывать мусор - это сулит убытки и потери.

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Выходные на Новый год 2019 в Украине

1 января 2019 года приходится на вторник, и понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендуется в субботу, 29 декабря. Значит, на Новый год у украинцев будет три выходных подряд — с 30 декабря.

В январе-2019 в Украине выходным днем также будет понедельник, 7 января, — православное Рождество. Таким образом, выходными будут три дня подряд — 5-7 января.

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Подарки на новый год 2019

Хорошим вариантом для новогоднего подарка станут деньги. Несмотря на то, что обычно многие считают, что дарить купюры неловко и оскорбительно — этот подарок, как никогда будет уместным. Главное — не вручать деньги в банальных открытках-конвертах. Стоит подойти к такому подарку с "душой" и индивидуальностью.