Можно ли работать на Покров Пресвятой Богородицы: пояснение

Покров Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается 14 октября, является одним из великих церковных праздников. Заниматься тяжелой работой в этот день считается грехом.

Накануне праздника OBOZREVATEL решил разобраться в запретах, нарушать которые нельзя, чтобы не разгневать Всевышнего.

Итак, 14 октября запрещается:

заниматься тяжелой физической работой;

убираться в доме;

заниматься рукоделием;

не пускать в дом гостей. Чем больше людей на Покров в доме побывает, тем больше достатка в нем появится;

сквернословить и выяснять отношения;

переедать и употреблять алкогольные напитки.

При этом в Покров Пресвятой Богородицы вся семья обязательно должна сходить в церковь и помолиться Деве Марии, попросив у нее защиты от всего плохого. Люди верили, что 14 октября молитвы обладают особой силой и обязательно будут услышаны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что можно и что нельзя делать в Покров Пресвятой Богородицы, а также рассказывал историю праздника.