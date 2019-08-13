Медовый Спас 2019: приметы 14 августа

14 августа православные христиане будут отмечать праздник Медовый Спас. В этот день принято освящать в церкви мед, воду и букет-оберег – маковейчик.

Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода, а также если придерживаться простых правил можно привлечь удачу и здоровье.

В день Медового Спаса есть возможность побороть любой недуг, если помолиться Высшим Силам и умыться водой из трех источников. Кроме того, необходимо собрать первый мед, но попробовать его следует только после освящения в церкви. Такой обычай сулит здоровье и процветание семьям.

Приметы на Медовый Спас

Ночь на Медовый Спас холодна — осень коротка, а зима близко.

По примете, в день праздника обрести удачу и богатство можно, если от всего сердца помочь ближнему, а также угостить малоимущих и оказать им посильную поддержку.

Промокнуть в сильный дождь на праздник — к большой удаче на весь год.

По примете, в этот день ссориться — весь год провести в конфликтах и навлечь на себя неудачи.

Работать на Спас — Высшие Силы гневить, со здоровьем попрощаться.

Встретить Медовый Спас в неубранном доме — к беде и нищете.

В праздник ребенка крестить — счастливую жизнь ему обеспечить.

На Спас все еще цветут одуванчики — осень будет теплой.

По примете, желание исполнится, если его загадать, а потом съесть ложку освященного в церкви меда.

Купаться в праздник — лишать себя удачи.

Урожай в будущем году хорошим будет, если зерна окропить водой из источника или освященного колодца. Если в этот день сажать — урожая не будет.

В день Медового Спаса ангела призывают на помощь.

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