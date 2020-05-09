Лучшие песни на украинском языке ко Дню матери 2020. Видео

В Украине во второе воскресенье мая традиционно празднуется один из главных семейных праздников – День матери, который в 2020 году выпал на 10 мая. Также этот день отмечают и в множестве других стран мира.

Впервые официальное празднование Дня матери в Украине было введено указом президента в 1999 году, после чего праздник стал одним из самых любимых в стране. В этот день принято не просто готовить подарки для мам, но и окружать их заботой и вниманием.

День матери 2020 Прямий

Так, пока взрослые обеспечивают мам материальными подарками, дети – балуют своих любимых мамочек милыми рисунками, открытками или даже стихами.

Порадовать самого родного человека в мире можно и выучив красивую песню о маме на украинском языке. Если же пение – не ваш конек, просто отправьте маме видео с песней.

OBOZREVATEL собрал самые нежные песни о маме на украинском языке в исполнении звезд прошлого и современных исполнителей.

Квітка Цісик – Рідна мати моя

Ніна та Антоніна Матвієнко – Любій матусі

Назарій Яремчук – Чуєш, мамо

Оксана Білозір – Ніби вчора, рідна мамо

Скрябін – Мам

Тіна Кароль – Материнська любов

ТІК – Для мами

Таісія Повалій – Пісня про матір

Олег Винник — Мати каже правду

Олександр Пономарьов - Мaмi (Я вдома)

Ранее OBOZREVATEL писал, в чем смысл Дня матери и как его празднуют в Украине.

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