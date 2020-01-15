Крещение Господне: что нельзя делать в этот день и как отметить

Православные христиане и греко-католики 19 января отмечают Крещение Господне. Этот праздник является последним в рождественско-новогоднем цикле и завершает Святки – двенадцать дней Коляды между Рождеством и Крещением.

Как известно, празднование Крещения было установлено в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Подробнее о празднике, его истории, традициях, а также о том, что нельзя делать, – далее в материале OBOZREVATEL.

Крещение Господне: история праздника

Согласно Евангелию, когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, он принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордане. Во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и глас с небес провозгласил: "Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!".

Евангелист Иоанн связывает появление первых из 12 апостолов именно с проповедью Иоанна Крестителя: "На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом".

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После своего крещения Иисус, ведомый Духом, удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришел на землю. Иисус 40 дней был искушаем дьяволом и ничего не ел в эти дни. Тогда приступил к нему дьявол, пытаясь тремя обольщениями соблазнить его на грех.

Традиции на Крещение Христово

По традиции, накануне праздника и непосредственно 19 января люди святят воду. В речках, озерах и других водоемах делают прорубь в виде креста или круга, неподалеку от которой устанавливают аналой и деревянный крест с ледяным голубком, который символизирует Святой Дух.

"Фокус"

После литургии люди отправляются к проруби, священник служит молебен и затем начинаются крещенские купания. По поверьям, купанием в холодной воде можно смыть с себя грехи.

Набранную в Крещение воду из освященных источников хранят до следующего праздника Крещения. При необходимости ее нужно пить натощак.

Несмотря на то, что в праздник Крещения нет поста, в день накануне – Крещенский Сочельник – следует держать строгий пост.

В Крещение также существует традиция освящать жилище святой водой. Для этого берут стакан со святой крещенской водой и пальцем правой руки зачерпывают воду. Освящают каждый угол комнат в виде креста, начиная от входной двери и продвигаясь по квартире по часовой стрелке.

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В Крещение также принято открывать форточку или дверь, через которые выйдет вся нечистая сила. А для того, чтобы женщины и девушки были молоды и красивы, они должны выйти на улицу, зачерпнуть снега в ладони и вытереть им лицо.

Говорят, что свадьба на Крещение всегда заключаются на небесах и брак будет длиться вечно.

Что нельзя делать на Крещение

– Как и в любой другой праздник, на Крещение 19 января нельзя убирать, шить, вязать и выполнять любую другую домашнюю работу.

– Категорически запрещается ссориться и ругаться, набирая святую воду или выпивая ее. Из-за плохих мыслей, слов и поступков святая вода может потерять свои целебные свойства.

– На Крещение нельзя стирать, потому что таким образом вы оскверняете воду.

– На Крещение нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия. Погружаться нужно с чистой душой и мыслями, а не для "показухи".

Tochka.net

– Нельзя употреблять спиртное перед погружением в прорубь. Это не только не поможет согреться, но и, наоборот, по мнению врачей, может вызвать проблемы со здоровьем. А служители церкви акцентируют, что это противоречит религиозным обрядам.

– В праздник нельзя плакать. Издавна в народе говорили, что тот, кто будет лить слезы на Крещение, будет плакать до следующего праздника.

– На Крещение категорически нельзя гадать. К тому же, церковь вообще рекомендует не увлекаться гаданием, ведь это большой грех.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о большом христианском празднике – Обрезании Господнем. Праздник был установлен православной церковью в IV веке.

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