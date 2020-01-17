Как святить воду на Крещение: что нельзя делать 19 января

19 января православные отмечают большой праздник – Крещение Господне. Главный обряд праздника – освящение воды.

Святят воду как в церкви, так и в специальных прорубях, вырубленных в форме креста, – так называемых иорданях. Подробнее о том, как святить воду, хранить ее и как использовать, – далее в материале OBOZREVATEL.

Pinterest

Так, святить воду на Крещение в храмах начинают еще с вечера 18 января, в Крещенский сочельник. Во многих церквях освященную воду для питья дают уже после обеда 18 января. Крестят воду также и утром в Крещение 19 января.

При этом считается, что вода обладает святой силой до окончания празднования Крещения.

А в народе существует примета, по которой любая вода, на которую в ночь на Крещение попал лунный свет, считается освященной самими Небесами. Поэтому издавна в эту ночь заранее набранную воду специально оставляли на подоконниках.

"Главред"

Освященную на Крещение воду хранят весь год. Ее можно пить при недомогании, наносить на больные места или брызгать на вещи. Считается также, что освященная вода укрепляет веру в человеке.

Также существует традиция освящать жилище святой водой. Для этого берут стакан со святой крещенской водой и пальцем правой руки зачерпывают воду. Освящают каждый угол комнат в виде креста, начиная от входной двери и продвигаясь по квартире по часовой стрелке.

Кроме того, святую воду можно пить по чайной ложке каждый день с утра – обязательно после молитвы. При этом ни в коем случае нельзя пить освященную воду в плохом настроении или со дурными мыслями – иначе она потеряет все свои свойства.

Молитва на освящение воды в Крещение

Vgorode.ua

Боже Великоименитый, творяй чудеса, имже несть числа! Прииди к молящимся рабом Твоим, Владыко: посли Духа Твоего Святаго и освяти воду сию, и даждь ей благодать избавления и благословение Иорданово; сотвори ю источник нетления, освящения дар, грехом разрешение, недугом исцеление, бесом погибель, противным силам неприступну, ангельския крепости исполнену: яко да вси почерпающии ю и приемлющии от нея имеют на очищение души и тела, на исцеление вредом, во изменение страстем, во оставление грехов, во отгнание всякаго зла, на окропление и освящение домов и на всяку пользу подобну. И аще что в домех, или на месте правоверно живущих сия вода окропит, да отымет всяку нечистоту, да избавит от всякаго вреда, ниже тамо да водворяется дух губительный, ниже воздух вредяй, да отбежит всякое мечтание и навет крыющагося врага, и аще нечто есть, еже или здравию живущих завидит, или покою, окроплением сия воды да отразится, яко да благословися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как не замерзнуть на Крещение: несколько главных правил купания.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram