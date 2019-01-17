Крещение 2019: как правильно гадать

Крещенские гадания проводятся лишь в ночь с 18 на 19 января. Именно в эту ночь можно точно узнать о своей судьбе, найти жениха или невесту, разбогатеть.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о лучших гаданиях на Крещение.

pexels.com

Гадания на исполнение желания

Перед Крещением необходимо написать на листочках двенадцать своих желаний и положить их перед сном под подушку. Утром нужно просто достать три листочка и прочесть, что на них написано. Именно эти желания сбудутся.

pexels.com

Перед сном под кровать нужно положить зеркало, принесенное с улицы, а вокруг него разложить ветки ели. На зеркале рукой напишите свое желание. Если утром надпись исчезнет — желание сбудется.

pexels.com

Необходимо насыпать на стол пригоршню каких-либо мелких предметов: бусин, орехов или даже семечек. Загадайте желание и пересчитайте количество предметов. Если их число четное — желание сбудется.

pexels.com

Крещенское гадание на суженого

В сам праздник Крещения, девушка брала веник и начинала мести комнату. Взмахнув направо, девушка произносила молитву, взмахнув налево, говорила ругательство, после чего посреди комнаты делала углем черту и становилась справа от нее, на очищенное молитвой место.

Став справа от черты, девушка говорила: "Суженый-ряженый, явись передо мной, как лист перед травой".

pexels.com

Как ране писал OBOZREVATEL, во время крещения, согласно всем трем синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, с небес раздался голос, который сказал "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!