Когда и как посевать на Старый Новый год: что нужно и что нельзя делать

С 13 на 14 января в Украине традиционно отмечают Старый Новый год, одним из самых главных обрядов которого является посевание.

Это древняя традиция, которая родилась в Восточной Европе. Дело в том, что наши предки связывали праздник с культом плуга: отсюда и пошло посевание зерном и песни-посевалки с пожеланиями богатства и хорошего урожая. Несмотря на давность этого обряда, не все знают его правил, включая такое, как, например, запрет посевать девочкам и женщинам. Когда, кому и как правильно посевать, – расскажет OBOZREVATEL.

фото: meteoprog.ua

Так, вечером 13 января девушки ходят с щедрованием и делать это они могут до самой полуночи. В щедривках обычно содержатся хорошие пожелания хозяевам дома.

А посевать отправлялись именно с утра 14 января, причем только мальчики, парни и мужчины – впускать девушку в дом утром в Новый год считалось дурной приметой.

Согласно обряду, хозяев дома и их жилье обсыпали зерном и желали семье здоровья и достатка. Издавна верили, что посевание способно привлечь хороший урожай.

Так, зерно для посевания раньше насыпали в мешочек или рукавицу, однако сейчас его просто кладут в карман. Засевать можно пшеницей, рожью, рисом, ячменем – чем разнообразнее, тем лучше. При этом нельзя посевать голыми руками – только в теплых рукавицах.

фото: kp.ua

Посевая, сначала нужно попросить хозяев впустить вас в дом, а затем рассыпать зерно и исполнить посевалку с пожеланиями богатства и хорошего урожая.

Посевальщиков и щедровальников принято угощать разными лакомствами, сладостями, фруктами. И хотя в последнее время многие дают деньги, этого делать ни в коем случае нельзя: это грозит безденежьем на весь год.

Зерно от посевания нельзя убирать до заката, чтобы не вымести здоровье и богатство из своего дома. А плохого посевальщика можно выгнать веником, если он плохо справляется с пожеланиями – по поверью, такие люди забирают удачу и благополучие.

Также считается, что чем раньше к вам придут посевать, тем больше счастья и удачи посевальщик принесет в ваш дом.

Как писал OBOZREVATEL, Старый Новый год 2020 в Украине наступает в ночь с 13 на 14 января. Официальных выходных в эти дни нет.

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