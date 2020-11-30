Кислородный концентратор: что это такое, кому нужен и где взять бесплатно

Секретарь СНБО Алексей Данилов 26 ноября заявил, что медицинская система Украины не была готова к пандемии COVID-19. Так, акцент изначально делался на аппаратах искусственной вентиляции легких, которые необходимы только самым тяжелым больным, а в гораздо большем количестве случаев лечения требуется кислород.

Так, потребность в кислородотерапии может оставаться даже после победы коронавируса и выписки из больницы. Поэтому в последнее время в Украине возник спрос на кислородные концентраторы (оксигенаторы), которыми можно пользоваться в домашних условиях. О том, что это такое, в каких случаях необходимы, а в каких противопоказаны, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кислородный концентратор – это аппарат, который помогает получить 95-97-процентный кислородный концентрат, необходимый для кислородотерапии при COVID-19. Он пропускает атмосферный воздух через молекулярное решето – шарики цеолита, которые задерживают молекулы азота.

Пациенты вдыхают кислород через носовые канюли или маску. В стационарах устанавливают приборы мощностью от 5 до 10 литров в минуту; кареты скорой помощи оснащены портативными оксигенаторами.

Кислородные концентраторы являются важной частью лечения COVID-19 в тяжелых случаях. От их наличия часто зависит жизнь пациента. Особенно полезен прибор, когда уровень кислорода в крови только начал снижаться (менее 94%) – он помогает не допустить более сильного его падения. Если же сатурация снизилась до 80% и ниже – пациенту необходимо лечение в стационаре.

Кроме того, кислородотерапия необходима при лечении ряда других заболеваний: тяжелой дыхательной или сердечной недостаточности, во время приступа бронхиальной астмы или отека легких.

Главный риск при использовании кислородного концентратора – самолечение без медицинского контроля. Только врач может определить, нужен ли больному концентрированный кислород и какой поток воздуха следует использовать.

В частности, кислородный концентратор может быть опасным при таких заболеваниях:

сердечно-сосудистые болезни;

сахарный диабет в тяжелой форме;

хронические обструктивные заболевания легких;

метаболический синдром с ожирением, гипертонической болезнью и сахарным диабетом второго типа;

синдром Пиквика;

синдром сонного апноэ;

перенесенные ишемический инсульт, тромбоз глубоких вен конечностей, тромбоэмболию легочной артерии или транзиторные ишемические атаки.

В выше перечисленных случаях использовать прибор следует только под наблюдением медиков в стационаре.

Медицинские кислородные концентраторы используются в стационарах, реанимациях, поликлиниках, каретах скорой помощи. Производят они 5-10 л чистого кислорода в минуту. Для дома, как правило, выбирают приборы с производительностью 1-5 литров кислорода в минуту.

Также существуют универсальные кислородные концентраторы мощностью 3-5 литров кислорода в минуту. Они применяются в салонах красоты и фитнес-клубах, которые предоставляют услуги кислородотерапии.

Кислородные концентраторы продаются по цене от 30 тысяч гривен. Также прибор можно взять в аренду на месяц за 4-5 тысяч гривен.

Кроме того, в Украине есть два благотворительных фонда, которые при необходимости выдают прибор бесплатно – в Киеве ("Свої") и Одессе ("Корпорация монстров"). Пациенту необходимо только предоставить подтверждение того, что он нуждается в кислородной терапии.

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