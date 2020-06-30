Какой праздник 1 июля: народные приметы и что нельзя делать в этот день

В среду. 1 июля 2020 года в Украине отмечают День архитектуры. По народному календарю отмечается Ярилин день – праздник также называют "Макушка лета".

OBOZREVATEL рассказывает читателю о значении этих праздников, а также, что нельзя делать 1 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Ярилин день или Макушка лета: что это за праздник

1 июля (18 июня по старому стилю) славяне празднуют Ярилин день — день палящего солнца. Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. С распространением христианства эта традиция не прекратилась.

Бог солнца Ярило musaget.ru

Ярилин праздник называли особенным; говорили, что его "целый год ждут", что это "всем дням день". На Руси говорили: "Ярило – добр молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях – венок, во левой руке ржи пучок, в правой – палица. Взмахнет Ярило рожью – нивы тучнеют, хлеба колосятся, палицей взмахнет – громы гремят, дожди льют".

Ярило – это не только бог солнца, но и славянский Эрос, бог любви и страсти. Это бог животворной силы природы: когда все растущее приходится в яр, то есть покрывается зеленью. К этому дню приурочивали ярмарки, водили хороводы вокруг костров, устраивали празднования с развлечениями и обрядами. Праздник сопровождался кулачными боями, песнями, плясками.

День архитектуры Украины

Профессиональный праздник украинских архитекторов и ценителей архитектурных шедевров страны отмечается ежегодно 1 июля. Он установлен в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, их творческих союзов, работников проектных организаций и местных органов градостроительства и архитектуры.

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В указе Президента Украины № 456/95 от 17 июня 1995 года сказано: "Установить День архитектуры Украины, который отмечать ежегодно 1 июля – во Всемирный день архитектуры" (который отмечался в мире до 1997 года).

В честь даты согласно Указу главы государства, проходит церемония вручения Государственных премий Украины по архитектуре, присуждение которых готовится к этому дню.

Приметы на 1 июля: какой будет погода

Розовый закат вечером – на следующий день будет жарко;

Вороны под тучи взвиваются – к ненастью;

Много осадков сулят снежную зиму.

Если с самого утра на улице очень душно, то день будет ненастным.

Утром нет росы – будет дождливый день.

Что нельзя делать 1 июля

Тратить много денег. Также сюда относится еда, припасы и другие материальные ресурсы. В этот день принято трезво оценивать свои запасы, поэтому нельзя тратить их впустую.

Жаловаться. 1 июля стоит провести максимально оптимистично и радостно, без жалоб на жизнь. В Ярилин день считается, что людям, которые не жалуются на судьбу бог дарит богатство и успех на ближайший год.

Хвастаться. Нельзя выставлять напоказ свои достижения и заслуги, иначе удача может отвернуться от вас.

Не стоит лениться – днем нужно активно работать, вечером – весело отдыхать и развлекаться.

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