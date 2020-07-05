Как загадать желание на Ивана Купала: три популярных способа

Иван Купала – древний праздник, во время которого, по народным поверьям, вода, огонь, цветы и травы приобретают магические свойства. Поэтому в это время проводят разные обряды, гадания, также считается, что все загаданное на Ивана Купалу обязательно сбывается.

OBOZREVATEL предлагает узнать о трех самых популярных способах загадать заветное желание в праздник.

Как загадать желание на Ивана Купалу с помощью огня

По примете, огонь на Ивана Купалу поможет сбыться желанию. Для этого нужно в праздник посмотреть на живое пламя. Смотря на огонь, нужно загадать желание, четко сформировав в мыслях, а затем представить, как пламя относит этот мыслеобраз Вселенной.

Таким способом можно загадать желание и дома: нужно зажечь свечу и посмотреть на живой огонь во время загадывания.

По поверью, желание, загаданное на Ивана Купалу, обязательно сбывается Фото: inshaua.com

Как загадать желание на ленточке

Традиционно на Ивана Купалу загадывали желания, завязывая ленточку на дереве. Такое желание должно быть светлым, и загадывать его лучше всего при восходе солнца.

Для этого нужно взять ленточку цвета, который вам по душе, и, думая о своем желании, крепко завязать ее на ветке дерева. При этом важно выбрать взрослое, мощное, раскидистое дерево, избегая молодых, больных и неокрепших.

Загадать желание на Ивана Купалу можно завязав ленточку на дереве Pinterest

Как загадать желание на венке

Символ солнца – венок – издавна является неизменным атрибутом празднования Ивана Купалы. Девушки не только украшали им волосы, но и гадали и загадывали желания с помощью купальского венка. Так, последнее следует делать во время плетения венка – по примете, такое желание обязательно сбудется.

Совет: лучше всего в Ивана Купалу загадывать одно желание и сконцентрироваться на нем. Тогда шансы на его осуществление возрастут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях на Ивана Купалу, истории праздника и о том, что нельзя делать в этот день.