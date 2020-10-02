Именины 2 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
День ангела 2 октября отмечают мужчины с именами Алексей, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Федор. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 2 октября: мужские имена
Алексей – имя в переводе с древнегреческого означает "защитник", "оберегающий".
Георгий – имя греческого происхождения; означает "земледелец".
Давид – имя древнееврейского происхождения, в переводе означает "любимый", "любимец".
Егор – форма имени Георгий.
Игорь – имя скандинавского происхождения, означает "Хранимый Фрейром" (скандинавский бог плодородия).
Константин – имя латинского происхождения, переводится как "постоянный, стойкий".
Макар – имя в переводе с греческого означает "блаженный, счастливый" или "благоденствующий".
Федор – имя греческого происхождения; переводится как "дарованный Богом", "Божий дар".
Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
Именины 2 октября: женские имена
В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 2 октября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.
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