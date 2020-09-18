Именины 18 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 18 сентября отмечают мужчины с именами Авдий, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Захар, Максим, Сарвил, Урван, Федор и женщины с именами Елизавета, Раиса, Фивея.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 18 сентября: мужские имена
Авдий – имя еврейского происхождения. Значение имени – "Раб Господень".
Алексей – имя в переводе с древнегреческого означает "защитник", "оберегающий".
Афанасий – имя греческого происхождения, означающее "бессмертный".
Глеб – имя скандинавского происхождения, означает "наследник Бога".
Давид – имя имеет древнееврейское происхождение, в переводе означает "любимый", "любимец".
Ефим – имя древнегреческого происхождения, означает "благочестивый", "доброжелательный" или "предвещающий добро".
Захар – произошло от древнееврейского имени Зехарья, что означает "Господь вспомнил" ("Яхве вспомнил"), "вспомянутый Господом", "памятный Господу", "помнящий Господа".
Максим – имя латинского происхождения, в переводе означает "величайший".
Сарвил – персидское имя, означает "шаровары".
Урван – имя латинского происхождения. Значение имени – "городской"; "вежливый, благовоспитанный; светский".
Федор – имя греческого происхождения; означает "дарованный Богом", "Божий дар".
Именины 18 сентября: женские имена
Елизавета – имя имеет древнееврейское происхождение и в переводе буквально означает "Бог мой – клятва", "почитающая Бога", "заклинающая Богом".
Раиса – имя греческого происхождения, краткая форма греческого имени Ираида. Переводится как "героиня", "дочь героя", "из рода Геры"; "легкая", "беспечная".
Фивея – греческое имя, значение имени – "верная".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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