Именины 14 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 14 августа отмечают мужчины с именами Александр, Гурий, Дмитрий, Кирик, Леонтий, Тимофей, Федор, а также женщины с именами София, Саломия.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 14 августа: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Гурий – имя библейского происхождения. Значение имени – "львенок, молодой лев".

Дмитрий – имя в переводе с древнегреческого означает "земледелец" или "посвященный Деметре" – древнегреческой богине плодородия и земледелия.

Кирик – имя греческого происхождения, переводится как "глашатай".

Леонтий – древнегреческое имя, означает "лев", "львиный", "подобный льву".

Тимофей – имя греческого происхождения, переводится как "почитающий Бога".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Именины 14 августа: женские имена

София – имя греческого происхождения, переводится как "мудрость".

Саломия – имя древнееврейского происхождения, означает "мирная", "спокойная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие советы по уходу за собой являются фейком: пять бьюти-мифов.