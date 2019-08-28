Хлебный Спас: традиции, запреты и приметы праздника

В четверг, 29 августа 2019 года, православные христиане отмечают Хлебный или Ореховый Спас, во время которого принято почитать Нерукотворный образ Христа Спасителя.

Такое название праздник получил, потому что народ заготавливал орехи для нового урожая. А еще эта дата замыкает Успенский пост. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать традиции, запреты и приметы этого события.

Ореховый Спас (Хлебный Спас) pixabay

Хлебный (Ореховый) Спас – традиции

В этот день, по традиции, народ отправлялся в лес по орехи. При чем, первой должна была начинать самая старшая женщина в селении. После похода в лес было принято высыпались добычу на полотно, вокруг которого стелили скатерти с яствами. Так праздновали конец лета и начало осени.

Из нового урожая пекли хлеб и освещали его в храме (от сюда и второй название – Хлебный Спас). Также было принято ходить на ярмарки, проводить различные ритуалы и гадания на орехах. Например, девушки могли по вкусу плода определить судьбу: сладкое ядро – к горячей любви, горькое – к измене, недозрелое – к известиям, а гнилое – к беде.

Орехи pixabay

Что нельзя делать на Ореховый Спас

В этот день категорически запрещено ссориться и желать кому-то зла, иначе это может вернуться в тройном размере. Также нельзя отказывать бедным в еде, ходить в лес без оберега. Также нельзя отказываться от работы, которую предлагают.

Приметы на Ореховый Спас

Урожайный Спас – зимой будет квас.

Журавли улетают – на Покров будет мороз.

Дождь с грозой – к теплой осени.

Хороший урожай орехов – к морозной зиме.

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