Ханука 2020: дата и традиции еврейского Праздника огней

Ханука в 2020 году начнется вечером 10 декабря и продлится до вечера 18 декабря. Это один из важнейших еврейских праздников, который известен также как Праздник огней, или Праздник восьми свечей.

Так, главной традицией Хануки является зажжение свечей в специальном подсвечнике, что символизирует силу духа и победу света над тьмой. Подробнее о празднике читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В четвертом веке до нашей эры Иудея по собственному желанию перешла под власть выдающегося полководца Александра Македонского, который не стремился повлиять на веру евреев.

Однако после его смерти народ Иудеи оказался под властью других правителей, которые имели другие взгляды. Особенно ситуация ужесточилась, когда к правлению пришел Антиох IV Епифан. В 170 году до н. э. он захватил Иерусалимский храм, а через год отправил в Сирию его святыни, в том числе знаменитую золотую Менору. В результате иудеи подняли восстание, которое длилось три года. Они сумели одержать победу, хотя уступали в силах.

В оскверненном храме они обнаружили лишь один кувшин масла для лампад. Его хватило бы лишь на день, но каким-то чудом огонь продолжал гореть восемь дней. За это время евреи убрали идолов, освятили храм и заготовили новые запасы масла.

С тех пор 25 кислева (третий месяц еврейского календаря) – день, в который был осквернен храм, – считается первым днем Хануки; а главным символом праздника являются свечи.

Все восемь дней, которые длится Ханука, принято зажигать свечи и ставить их в специальный ханукальный подсвечник – ханукию. В первый день праздника евреи зажигают одну свечу, во второй – две и так до восьми. Добавляют свечи обязательно слева направо, а зажигают от девятого подсвечника – шамаша, который находится по центру.

Ханукию зажигает глава семьи и мальчики старше девяти лет с появлением первой звезды на небе. За полчаса до этого запрещено есть. Огонь ставят на подоконник, "разглашая окружающим чудо".

В период Хануки принято вспоминать о древнееврейских мудрецах, Боге и Торе.

Праздник проходит за весельем и трапезами. Традиционные блюда – салаты, жареный хлеб с чесноком, пончики с фруктами, шоколадом и сахарной пудрой, пироги.

На время Хануки в Израиле не предусмотрены дополнительные выходные, однако в период праздника нет занятий в школах. Поэтому Хануку иногда называют детским праздником. Для детей устраивают утренники и другие развлечения, дарят им игрушки и деньги, причем ценность подарков возрастает с каждым из восьми дней.

Поститься.

Оплакивать усопших. Праздник посвящают близким, семье, друзьям.

Заниматься домашними делами, пока горят ханукальные свечи, в знак признательности Всевышнему. Этот запрет касается женщин.

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