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Google посвятил дудл Дню святого Патрика: что это за праздник

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Поисковик Google посвятил новый дудл историческому ирландскому празднику Дню святого Патрика, который отмечается 17 марта в англоязычных странах.

В основу был заложен трилистник (seamróg), который является символом страны и даже зарегистрированной торговой марки. Он принимает разные замысловатые формы.

Ирландское слово также означает уменьшительной формы от слова клевер. Белый вид этого растения считался лекарственным, а в викторианскую эпоху стал популярным мотивом в орнаментах. Трилистник также является одним из главных символов Дня святого Патрика.

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Google посвятил дудл Дню святого Патрика: что это за праздник
Google посвятил дудл Дню святого Патрика: что это за праздник
Google посвятил дудл Дню святого Патрика: что это за праздник

Как сообщал OBOZREVATEL, День святого Патрика отмечается 17 марта. В Украине и странах постоветского пространства он является неофициальным, потому некоторые празднуют этот день в неформальном обстановке.

В англоязычных странах обычно проводят парады и массовые гуляния, в люди облачаются в зеленый цвет, который является одним из символом этого праздника. Подробнее о Дне святого Патрика читайте по ссылке.

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