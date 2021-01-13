Гадания на Старый Новый год: топ-5 популярных способов

Старый Новый год издавна считался временем гаданий на любовь и судьбу: наши предки полагали, что в ночь с 13 на 14 января связь с потусторонним миром особенно сильна.

Некоторые из способов заглянуть в будущее дошли и до наших дней, хотя церковь выступает категорически против любых гаданий. OBOZREVATEL рассказывает о нескольких из них, популярных в Украине.

Карту бубнового короля вечером прячут под подушку и загадывают мужчину, женой которого мечтает стать девушка. Сон, приснившийся ночью, считается вещим.

Для этого гадания в разные чашки кладут: монету (богатство), хлеб (достаток), соль (к несчастью), лук (к слезам), кольцо (богатая свадьба), сахар (беззаботная и сладкая жизнь), воду (стабильность в жизни). Затем с закрытыми глазами следует выбрать чашку. Ее содержимое и будет предсказанием на будущее.

В сосуд с водой опускают две скорлупы ореха. Если сблизятся вплотную – скоро девушке ждать сватов.

Лист бумаги мнут, кладут на перевернутую вверх дном тарелку и в темноте поджигают. Пепел подносят к стене и следят за тенью. Что увидит девушка – то и ожидает ее в ближайшем будущем.

В вареники с картошкой хозяйка добавляет разную начинку, по которой определяют, что ждет участников застолья в будущем году.

Толкование: мясо, монетка или хлеб – к достатку, зерно фасоли или другой крупы – к богатству и прибыли, соль – к слезам, сахар – к приятным событиям, нить или горох – к дороге, кольцо – к свадьбе, конфетка или стручок красного перца – к ухажеру; орешек – к двум сразу, косточка вишни или чешуя рыбы – к пополнению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог рассказала, что нельзя делать во время гаданий, а священник Православной церкви Украины объяснил, почему даже шуточное гадание является серьезным грехом.