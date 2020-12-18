День зимнего солнцестояния 2020: чем опасен и что нельзя делать

В понедельник, 21 декабря 2020 года, мир отмечает День зимнего солнцестояния. Именно на эти сутки приходится самый короткий день и самая длинная ночь в году.

С древних времен считалось, что зимнее солнцестояние имеет особую магическую силу и энергетику. О главных традициях, приметах и суевериях этого дня читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Зимнее солнцестояние происходит, когда Солнце достигает своей самой южной точки и находится минимально низко над горизонтом. Соответственно, северный полюс в этот момент отклонен дальше всего от светила.

В 2020 году зимнее солнцестояние состоится 21 декабря в 12:02 по Киеву. День в эти сутки – самый короткий, а ночь – самая длинная: Солнце взойдет в 7:56, а зайдет в 15:56.

Наши предки считали зимнее солнцестояние опасным временем, когда темные силы пытаются навредить всему живому. Поэтому от них старались защититься при помощи оберегов – веток ели, запах которых должен был отпугивать злых духов.

Считалось, что в зимнее солнцестояние заканчивается год по солнечному календарю, а после него Солнце рождается заново.

Славяне в честь "рождения" Солнца праздновали Коляду (так называли языческого бога нового Солнца). Люди пели колядки, устраивали танцы и гуляния.

День зимнего солнцестояния называли также Карочун – самый короткий в году.

По мнению астрологов, зимнее солнцестояние благоприятно для того, чтобы подвести итоги года, избавиться от всего ненужного и продумать планы на будущее.

Считается, что в это время можно загадать желание: энергия Солнца поспособствует его исполнению.

День полезно провести в медитации, мире, внутреннем очищении, общении с близкими людьми. Можно нарядить елку, украсив ее игрушками, символизирующими мечты.

21 декабря также рекомендуется встретить и поприветствовать Солнце.

Ссориться, ругаться, злиться на окружающих.

Устраивать шумные гуляния с алкоголем.

Жадничать: считается, что щедрые в новом году будут одарены вдвойне, а скупцы получат по заслугам.

Встречать зимнее солнцестояние в грязном доме – по примете, это сулит неприятности.

Иней на деревьях – к урожаю ржи и пшеницы.

Дождь идет – к дождливой весне.

Тихая морозная погода – к мягкой и снежной зиме.

Какая погода в зимнее солнцестояние – такая будет и 31 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, на День зимнего солнцестояния выпадает редкое астрономическое явление: 21 декабря 2020 года произойдет максимальное со времен Средних веков сближение газовых гигантов Сатурна и Юпитера. А в ночь с 22 на 23 декабря можно будет наблюдать пик метеорного потока Урсиды.