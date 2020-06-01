День защиты детей 2020: как Украина и мир отмечают праздник

В понедельник, 1 июня, в Украине и мире отмечается День защиты детей. Этот праздник был основан в 1949 году в Париже решением сессии Международной демократической федерации женщин с целью социальной защиты прав ребенка.

Ежегодно 1 июня для детей в разных странах мира традиционно организовывают развлекательные мероприятия, конкурсы и концерты. Подробнее о празднике читайте далее в материале OBOZREVATEL.

День защиты детей Иллюстративное фото / Pixabay

День защиты детей: история появления праздника

Необходимость привлечь внимание к правам детей возникла после Второй мировой войны, когда множество несовершеннолетних оказались в ужасном положении: кто-то остался без родителей и крыши над головой и потому был вынужден скитаться, просить милостыню или воровать, кто-то умирал от голода, кто-то – от болезней.

Впервые Международный день защиты детей праздновался в 1950 году сразу в 51 стране мира. ООН поддержала праздник и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Декларация прав ребенка была принята 20 ноября 1959 года и провозглашала равные права детей в области воспитания, образования, обеспечения, общественного происхождения, национальности, имущественного состояния . Декларация призывала родителей и общество признать права детей и способствовать их защите.

День защиты детей: история праздника Иллюстративное фото / Pixabay

Почему День защиты отмечают 1 июня

Выбор даты, на которую был установлен День защиты детей, объясняется тем, что 1 июня 1925 года в Женеве прошла первая международная конференция, в ходе которой обсуждались проблемы детей.

Также в этот же день генконсул КНР в Сан-Франциско организовал для детей-сирот, приехавших из Поднебесной, фестиваль лодок-драконов по случаю китайского праздника, начала лета Дуань-у цзе. Идея дипломата пришлась по душе мировому сообществу: считается, что именно она поспособствовала зарождению специального праздника для детей.

День защиты детей отмечается во всем мире 1 июня Иллюстративное фото / Pixabay

День защиты детей в Украине

В Украине, как и в других странах мира, День защиты детей отмечается ежегодно 1 июня.

Праздник был учрежден указом президента Украины Леонида Кучмы в 1998 году по инициативе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина – детям" и других общественных организаций.

За несколько лет до этого, 27 сентября 1991 года в Украине вступила в силу конвенция о правах ребенка – международный документ, определяющий права детей на образование, отдых, пользование достижениями культуры и науки.

День защиты детей: традиции праздника Иллюстративное фото / freepik.com

Традиции празднования Дня защиты детей

В День защиты детей по всему миру традиционно устраивают разные развлечения для детей: громкие и веселые праздники, конкурсы с призами, концерты, познавательные мероприятия.

Также организовываются выставки детских рисунков, выступления творческих коллективов, спортивные соревнования.

Кроме того, 1 июня проходят разнообразные акции в поддержку детей, в том числе благотворительные. Деньги, собранные на таких мероприятиях, направляются в детские дома и больницы.

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