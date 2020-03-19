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День весеннего равноденствия: что категорически нельзя делать 20 марта

1.2т
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День весеннего равноденствия в народе всегда считался днем с особым сакральным значением. Издавна верили, что с этого момента природа оживает и полностью вступает в новую, весеннюю фазу.

Именно в День весеннего равноденствия Солнце переходит в знак Овна, поэтому эта дата считается началом астрологической весны. Что нельзя делать в День весеннего равноденствия и как рекомендуется отметить этот праздник, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

День весеннего равноденствия 2020: что нельзя делать

День весеннего равноденствия 2020: что нельзя делать

Pixabay

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия

В весеннее равноденствие нельзя думать о плохом, чтобы не запрограммировать негатив на свое будущее.

Также крайне нежелательно ругаться, ссориться, конфликтовать – это может разрушить отношения.

Гнев и агрессия в День весеннего равноденствия особо опасны, поскольку могут породить энергии разрушения в жизни. Старайтесь избегать любых негативных эмоций.

День весеннего равноденствия 2020: что нельзя делать

День весеннего равноденствия 2020: что нельзя делать

Pixabay

Кроме того, в День весеннего равноденствия нельзя забывать о прошлом и предках – стоит отметить обновление природы весельем, сходить в гости и подарить окружающим позитивный настрой.

Раньше также верили, что в весеннее равноденствие нельзя сажать вербу и без свечи выходить на улицу: по поверью, вечером нечистая сила гуляет шабаши, а свет свечи способен защитить от нее.

Как нужно отметить День весеннего равноденствия

Считается, что в День весеннего равноденствия нужно очистить свое жилище от негатива, избавиться от хлама и мусора.

День весеннего равноденствия 2020: что нельзя делать

День весеннего равноденствия 2020: что нельзя делать

Pixabay

Полезно заняться медитацией, практикой на увеличение энергии, что поможет сохранить здоровье и бодрость.

День весеннего равноденствия является уникальным временем, когда можно исправить ошибки, простить обиды и получить прощение самим.

Также считается, что желания, загаданные в этот мистический день, обязательно сбываются.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в 2020 году будет День весеннего равноденствия и как его отметить.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
запрет традиции праздник День осеннего равноденствия
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