День Веры, Надежды, Любви: как поздравить с праздником

30 сентября - День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, который отмечают православные христиане.

В этот день женщин с именами Вера, Любовь, Надежда и София поздравляют с именинами. Также принято говорить теплые слова всем матерям и дочерям.

OBOZREVATEL подобрал для вас самые лучшие фотопоздравления, а также стихи к этому дню.

Пусть всегда вам помогают

Надежда, Вера и Любовь,

От зла и бед оберегают,

Даря вам радость вновь и вновь!

Пусть Вера укрепит вам сердце,

Надежда душу озарит,

Ну а Любовь не даст обжечься

И счастьем отблагодарит!

***

Надежда, Вера и Любовь.

Три имени, три слова.

София — мудрость. Вот оплот.

И бытия основа.

В любви — весь смысл.

В надежде — счастье.

А вера дает силы жить.

Преодолеет все ненастья

Тот, кто способен мудрым быть.

***

Ты в жизни носишь имя святой девы,

Одной из троицы святых сестер.

Мученья страшные она терпела,

Но с твердостью стояла на своем.

Гордись тем именем, что тебе дали,

И от своих не отрекайся слов.

Пускай тебе по жизни помогают

Все три: Надежда, Вера и Любовь

Ранее OBOZREVATEL рассказал о традициях празднования Дня памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.