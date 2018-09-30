День Веры, Надежды, Любви: как поздравить с праздником

30 сентября - День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, который отмечают православные христиане.
В этот день женщин с именами Вера, Любовь, Надежда и София поздравляют с именинами. Также принято говорить теплые слова всем матерям и дочерям.
OBOZREVATEL подобрал для вас самые лучшие фотопоздравления, а также стихи к этому дню.
Пусть всегда вам помогают
Надежда, Вера и Любовь,
От зла и бед оберегают,
Даря вам радость вновь и вновь!
Пусть Вера укрепит вам сердце,
Надежда душу озарит,
Ну а Любовь не даст обжечься
И счастьем отблагодарит!
***
Надежда, Вера и Любовь.
Три имени, три слова.
София — мудрость. Вот оплот.
И бытия основа.
В любви — весь смысл.
В надежде — счастье.
А вера дает силы жить.
Преодолеет все ненастья
Тот, кто способен мудрым быть.
***
Ты в жизни носишь имя святой девы,
Одной из троицы святых сестер.
Мученья страшные она терпела,
Но с твердостью стояла на своем.
Гордись тем именем, что тебе дали,
И от своих не отрекайся слов.
Пускай тебе по жизни помогают
Все три: Надежда, Вера и Любовь
Ранее OBOZREVATEL рассказал о традициях празднования Дня памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.