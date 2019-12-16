День святого Николая 2019: что обязательно нужно сделать 19 декабря

Ежегодно в декабре православные верующие отмечают День святого Николая Чудотворца или, как в народе называют, Николая Зимнего.
Считается, что именно в ночь на 19-е он приходит в дома украинцев, чтобы порадовать малышей. В связи с этим OBOZREVATEL расскажет, что обязательно нужно сделать в День святого Николая.
Фото: inforesist.org
День святого Николая: что нужно сделать 19 декабря
Нужно обязательно сходить в церковь на службу и помолиться о здоровье своих близких, а особенно детей.
Чтобы Николай Чудотворец оберегал малыша от всяких бед и невзгод, нужно положить ребенку под подушку подарок от него. Кроме того, их можно дарить не только детям, но и всем близким, которым вы желаете здоровья и благополучия.
Фото: 5.ua
Следуя примеру святого Николая, в этот день нужно помогать близким, раздавать милостыню, но делать это скромно.
Фото: 24tv.ua
Также в этот день принято было мириться, при этом приговаривали: "На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья".
Кроме того, нужно обязательно испечь медовые коржики и пряники — Николайчики и раздать детям.
Фото: grouptravel.ua
Ко Дню святого Николая нужно успеть раздать и долги, иначе весь следующий год будете бедовать.
Ранее OBOZREVATEL рассказал историю и традиции на День святого Николая и что нельзя делать в этот день.
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