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День Святого Духа: когда отмечают в Украине и что нельзя делать

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День Святого Духа в 2019 году приходится на 17 июня – на следующий день после Троицы. По церковному календарю он наступает сразу после Пятидесятницы (51-ый день после Пасхи).

OBOZREVATEL выяснил историю, традиции светлого праздника, а также что можно и нельзя делать в этот день.

История праздника

День Святого Духа

День Святого Духа

Pinterest

День Святого Духа посвящен одной из сущностей Триединого Бога. Эта дата связана с библейским преданием, согласно которому на 50-ый день после Воскресения Иисуса Христа произошло чудо. Святой Дух явился к ученикам христовым и наделил их благодатью и озарением.

"И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", – сказано в Святом Писании.

День Святого Духа – церковные традиции

Богослужение

Богослужение

Politeka

В церкви служат Великую Вечерню. Сначала священнослужители поют молитву "Царю небесный". Во время вечерни совершается коленопреклонение три раза, пока читается семь молитв о Церкви, спасении молящихся и об упокоении душ усопших. Также в храмах совершается малое повечерие, где поют канон Святому Духу.

Народные традиции и приметы на День Святого Духа

У славян существовало поверье на Духов день, что "Земля – именинница", которая открывает тайны. Верующие припадали к земле ухом после молитвы. Вокруг полей совершали крестный ход, женщины уходили туда со скатертями и устраивали трапезу, а самая старшая "кормила земельку" кусочками еды.

Также верили, что в этот день русалки выходят на сушу и увлажняют почву. Девушки бросали венки в воду и гадали на них: потонет — к несчастью, поплывет — к счастью или скорой свадьбе. Более того считалось, что на Духов день с неба сходит священный огонь, который испепеляет всю нечисть. Женщины собирали целебные травы, которыми лечили больных.

В Украине на Духов день освящали колодцы. Крестьяне шли туда крестным ходом, чтобы окропить святой водой. После этого священник шел в их дома и совершал молитву. А по погоде узнавали, чего ждать в ближайшие шесть недель. Существовали даже присказки: "Не верь теплу до Духова дня", "Свят-Дух весь белый свет согреет".

Что можно делать

День Святого Духа - Киево-Печерская Лавра

День Святого Духа - Киево-Печерская Лавра

Скриншот / YouTube

Принято собирать травы, которые обладают в этот день целебными свойствами. Смывать с себя грехи именно колодезной водой, потому что в водоемах три дня после Троицы нельзя купаться. Также нужно приносить домой из церкви березовые веточки для защиты от злых сил.

Что нельзя делать

  • Работать на земле: сажать, копать, полоть, вставлять палки и так далее.

  • Убираться, стирать, шить, вязать в доме. Исключение – готовить пищу.

  • Мыть волосы, делать стрижку и рвать цветы.

  • Незамужние девушки не должны заглядываться в воду.

  • Запрещено ругаться, напиваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, православные в 2019 году отметят праздник Святой Троицы 16 июня. Традиционно этот день приходится на воскресенье. Светлый праздник отмечают три дня. Таким образом понедельник, 17 июня, будет выходным.

Католическая Троица отмечается 9 июня. Эта дата обычно рассчитывается от Пасхи, которая прошла 21 апреля.

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Место
Украина
Тег
праздник
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Макарова Оксана
Макарова Оксана
Мoя 6лaгодaрнocть тем, кто пoкaзaл мне этoт caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁wn9ejrg Прocто пpойдя пpостой опpoc получилa почти пoлугoдовyю зaрплату)) Пользyйтеcь, пока еще еcть возмoжнocть=)
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