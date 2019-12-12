Главная Новости
12 декабря • обновлено в 05:07
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

День святого Андрея Первозванного: поздравления в стихах и прозе

840
Читать материал на украинском

13 декабря православная церковь чтит память святого Андрея Первозванного.

Святой Андрей – один из 12 апостолов Иисуса Христа. Он был первым, кто последовал за Спасителем. OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления с Днем Андрея в стихах и прозе.

День святого Андрея Первозванного: поздравления в стихах и прозе

pinterest.com

Поздравления с Днем Андрея в стихах

Пусть принесет Андрей Святой

Здоровья много, сил, удачи,

Наполнит мир твой добротой,

Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

Пускай исполнятся мечты

И все, чего душа желает!

Пусть будут помыслы чисты,

Любовь пусть сердце наполняет!

День святого Андрея Первозванного: поздравления в стихах и прозе

"Правмир"

Почтим этот день, ведь Андрей Первозванный

Однажды всем свет подарил долгожданный.

За все его скорби, за веру святую

Дал в руки Господь ему силу большую.

Разумно недуг мог легко исцелять,

А к душам с любовью, смиреньем взывать.

Впустите и вы в свое сердце любовь,

Она вам откроет все тайны и вновь

К сердцам путь проложит лучом доброты.

... пусть будут все помыслы ваши чисты.

Развейте сомнения и помолитесь,

Уверуйте искренне и возродитесь.

Андрей Первозванный. Икона

Андрей Первозванный. Икона

"Правмир"

В праздник Андрея

Желаю скорее

Душой исцелиться,

И пусть то случится,

Давно что хотелось,

О чем все мечталось,

Чтоб жизнь пролетела,

Блаженной казалось!

Болезни отступят,

А беды оставят,

Счастье наступит

И будни разбавит!

Новости
Где провести новогодние праздники в Киеве: появилась полная программа событий

Поздравления с Днем Андрея в прозе

– Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

– Поздравляю тебя, Андрей. Желаю в жизни держаться смелее, идти твердым и праведным путем, прокладывая себе дорогу грудью и чистым сердцем. Пускай твой покровитель – Андрей Первозванный – станет помощником в любом деле. Поможет добиться успеха и благополучия, достичь поставленных целей.

День святого Андрея Первозванного: поздравления в стихах и прозе

"Народна правда"

– Поздравляю с Днем Андрея Первозванного. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всей души желаю здравия, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем!

– Поздравляю с Днем Андрея Первозванного и от души желаю крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонёк любви и мужества.

Открытки

День святого Андрея Первозванного: поздравления в стихах и прозе
День святого Андрея Первозванного: поздравления в стихах и прозе
День святого Андрея Первозванного: поздравления в стихах и прозе
День святого Андрея Первозванного: поздравления в стихах и прозе
День святого Андрея Первозванного: поздравления в стихах и прозе
День святого Андрея Первозванного: поздравления в стихах и прозе
Новости
Праздники и памятные даты декабря: что отмечается

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Дне святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник называется Юрьев день.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
праздник церковь религия календарь традиции
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги