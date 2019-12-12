День святого Андрея Первозванного: поздравления в стихах и прозе

13 декабря православная церковь чтит память святого Андрея Первозванного.

Святой Андрей – один из 12 апостолов Иисуса Христа. Он был первым, кто последовал за Спасителем. OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления с Днем Андрея в стихах и прозе.

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Поздравления с Днем Андрея в стихах

Пусть принесет Андрей Святой

Здоровья много, сил, удачи,

Наполнит мир твой добротой,

Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

Пускай исполнятся мечты

И все, чего душа желает!

Пусть будут помыслы чисты,

Любовь пусть сердце наполняет!

"Правмир"

Почтим этот день, ведь Андрей Первозванный

Однажды всем свет подарил долгожданный.

За все его скорби, за веру святую

Дал в руки Господь ему силу большую.

Разумно недуг мог легко исцелять,

А к душам с любовью, смиреньем взывать.

Впустите и вы в свое сердце любовь,

Она вам откроет все тайны и вновь

К сердцам путь проложит лучом доброты.

... пусть будут все помыслы ваши чисты.

Развейте сомнения и помолитесь,

Уверуйте искренне и возродитесь.

Андрей Первозванный. Икона "Правмир"

В праздник Андрея

Желаю скорее

Душой исцелиться,

И пусть то случится,

Давно что хотелось,

О чем все мечталось,

Чтоб жизнь пролетела,

Блаженной казалось!

Болезни отступят,

А беды оставят,

Счастье наступит

И будни разбавит!

Поздравления с Днем Андрея в прозе

– Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

– Поздравляю тебя, Андрей. Желаю в жизни держаться смелее, идти твердым и праведным путем, прокладывая себе дорогу грудью и чистым сердцем. Пускай твой покровитель – Андрей Первозванный – станет помощником в любом деле. Поможет добиться успеха и благополучия, достичь поставленных целей.

"Народна правда"

– Поздравляю с Днем Андрея Первозванного. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всей души желаю здравия, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем!

– Поздравляю с Днем Андрея Первозванного и от души желаю крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонёк любви и мужества.

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