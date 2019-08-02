День пива: что лечит напиток и как приготовить из него коктейль

Пока кто-то думает, что живот растет от пива, кто-то, а точнее 207 городов в 50 странах мира, празднуют день, посвященный этому напитку.

Так, неофициальный Международный день пива отмечают в первую пятницу августа.

В этот необычный праздник OBOZREVATEL подготовил не менее необычную информацию о напитке, а также рецепты креативных коктейлей.

Интересные факты о пиве

Главный миф о том, что живот растет от пива, может развенчать тот факт, что калорийность у него более низкая, чем, например, у кока-колы, фруктовых напитков или молока.

Креативные домохозяйки с помощью пива придают блеск и сияние мебели. Для этого достаточно одного стакана пива и кусочка воска.

В штате Айова существует даже закон, который касается этого напитка. Так, мужчинам запрещено ложиться в кровать с женщиной, если до этого он выпил более трех глотков пива.

У любителей пива существуют как свои предпочтения, так и фобии. Например, ченосилликафобия – это боязнь пустого пивного стакана.

Пиво является настолько популярным напитком, что существует даже целая наука, по его изучению – зитология.

А еще исследованиями доказано, что пиво помогает избавиться от камней в почках, укрепить кости и наладить пищеварение. Но во всем этом стоит помнить, что умение придерживаться меры - это лучшее свойство.

Как приготовить пивной коктейль

Если намечается пивной праздник в кругу друзей, то почему бы не отойти от стандартной подачи "водка пиво" и не приготовить что-то новенькое. Рекомендуем три варианта коктейлей из пива на любой вкус.

Монако

Светлое пиво, лимонад и гранатовый сироп.

Бродвей

Клюквенный сироп и пиво подарят терпкий сладковатый привкус любимого напитка.

Лекарство

Светлое пиво с лимонным соком, имбирный ликер и тонкие полоски имбиря.

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