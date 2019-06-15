В воскресенье, 16 июня, в Украине отмечают День отца. Этот праздник стал официальным в стране совершенно недавно, с 18 мая 2019 года, но сегодня к нему привлечено довольно много внимания со стороны общества.

В этот день принято благодарить отцов и мужей за то, что они делают для семьи и общества. Мужчине тоже необходимо чувствовать заботу и внимание и это не признак слабости, а признак любви. OBOZREVATEL предлагает читателям советы, которые помогут порадовать главу семейства и сделать день праздничным и насыщенным.

Возможно, из-за стереотипов и постоянного навязывания образа-героя, который никогда не устает и не плачет, на всем постсоветском пространстве большее внимание до сих пор уделяют женщинам и матерям. Их жалеют, дарят им цветы, окружают невероятным количеством внимания и выслушивают долгие-долгие эмоциональные разговоры.

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Мужчины больше склонны молчать и не показывают истинных тревог, охраняя при этом спокойствие семьи. Вселенская несправедливость кружит над мужчинами, которым иногда тоже не хватает заботы, ласки и понимания от самых близких и любимых – от жены и детей.

Мамы, согласитесь, именно ваш мужчина бегал за клубникой и селедкой по ночам, когда у вас были гастрономические причуды во время беременности, оберегал вас все эти 9 месяцев, обустраивал детскую комнату в ожидании малыша и еще миллион маленьких вещей, которые мы принимаем иногда, как должное. Не стоит отрицать, именно на мужчине лежит большая часть финансовой и социальной ответственности за семью и любимых.

Ваш мужчина круглосуточно выслушивает жалобы и слезы, решает огромное количество задач и при этом оберегает семью. Давайте удивим наших прекрасных мужчин-мужей и мужчин-отцов. При этом, подарок не обязательно должен быть материальным, ведь, действительно, лучшее нельзя купить за деньги. К тому же, если вы не имеете возможности сделать это в воскресенье, 16 июня – можете порадовать дорогих мужчин в любой другой день.

Рixabay

1. Пускай это будет сюрпризом.

Не начинайте поздравление со слов: “А ты знаешь какой сегодня день?”. Ведь, во-первых, эта фраза у сильной половины человечества имеет негативные ассоциации. Он начнет перебирать в памяти все ваши важные даты. Во – вторых, тогда он будет ожидать от вас приятностей. Раз вы напомнили, значит знаете об этом дне и что-то подготовили.

2. Завтрак для мужчины – это залог хорошего настроения на весь день, а очень вкусный завтрак – это признак заботы.

В выражении: “Сытый мужчина – счастливый мужчина”, есть доля шутки и огромная часть правды. Не секрет, что завтрак – это самый полезный прием пищи, который дает заряд бодрости и энергии на весь предстоящий день. Вкусный и сытный завтрак – это всегда приятно и полезно.

Поэтому, пока ваш мужчина спит (не будите его!) – приготовьте ему завтрак. Еще лучше, если вы приготовите ему завтрак вместе с детьми.

Предоставляем несколько советов, которые помогут приготовить идеальный полезный завтрак для главы семейства.

Яйцо со шпинатом, сыром и киноа на завтрак

Яйцо со шпинатом, сыром и киноа

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Сыр адыгейский или моцарелла – 50 г

Шпинат – 100г

Киноа – 50 г

Специи – по вкусу

Приготовление:

Сначала протушите шпинат в течение 2 минут в сотейнике. Затем разбейте туда яйцо и быстро мешайте.

Через минуту добавьте тертый сыр, перемешайте и выключайте. Добавьте специи по вкусу. Подавайте вместе с отварной киноа (крупу киноа готовьте, согласно инструкции на упаковке).

3. Не “грузите” мужчину проблемами и тяжелыми разговорами.

Вместо этого – слушайте его. Этот пункт очень важен. Постарайтесь не нагружать мужчину, попробуйте не быть эгоисткой один день. Сегодня он – не решение всех проблем, а значит, муж не едет на рынок, не покупает с вами одежду в ТЦ, не звонит вашей маме и много-много таких важных и нужных дел, которые он постоянно выполняет для семьи, ее микроклимата и прочего.

Дайте ему отдохнуть. Попробуйте не приставать с долгими разговорами и выяснениями отношений.

А что хотел бы делать сегодня ваш мужчина? Спросите его. И не смотрите с укором, как, мы женщины умеем. Может, он мечтает поиграть на PlayStation уже полгода или просто пойти и выпить крафтового пива. Играйте на приставке с детьми вместе или составьте ему компанию, пригласив в хороший паб.

Если он будет видеть в этом подвох – просто скажите: “Ты так устаешь, так много делаешь для нас, и мы так редко делаем то, что хочешь ты!”. Такая фраза растопит сердце любому мужчине.

4. Кролик на ужин.

Вы уже приготовили своему мужчине вкуснейший завтрак, поиграли в PlayStation или сходили туда, куда хотел он, в общем, провели день по мужскому сценарию. Он уже доволен, счастлив, но у вас приготовлен в запасе еще один сюрприз.

Молочный кролик на ужин

Устройте семейный или романтический ужин. Если дети сегодня с вами – устройте семейный мастер-класс по приготовлению вкуснейшего блюда. Ужин – это самый “душевный” прием пищи за день, когда все могут собраться вместе, поговорить, вместе приготовить его, а потом съесть.

Приготовьте кролика по очень простому рецепту и ваш мужчина, и остальные члены семьи будут в восторге.

Молочный кролик

Ингредиенты:

Кролик – 1500 г

Греческий йогурт – 300 мл

Овощной бульон ( из моркови, лука, лаврового листа и специй) – 400 мл

Мука 2-го сорта – 3 ст.л.

Луковица – 2 шт.

Лимон – ½ шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Кокосовое масло – 2 ст. л.

Соль и перец – по вкусу

Сухой базилик – 1 ст. л.

Чеснок – 2-3 зубчика

Приготовление:

Тушку кролика промыть, обсушить, удалить пленки и разрезать на порционные кусочки. Посолить их, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Затем мелко нарезать лук.

Обвалять мясо в муке. Затем на разогретую сковороду добавить несколько капель кокосового масла и обжарить кусочки со всех сторон в течение 2 минут.

Обжаренное мясо достать и сложить в сотейник. Затем нужно обжарить лук до золотистого цвета 2-3 минуты и тоже переложить в сотейник.

Залейте кролика теплым бульоном, дайте закипеть, а потом убавьте огонь и тушите на медленном огне 50-60 минут.

В процессе приготовления кролика нужно следить, чтобы не испарилась жидкость, и при необходимости долить еще воды так, чтобы соус покрывал кролика.

Затем необходимо добавить лавровый лист, йогурт и тушить на медленном огне еще 10-15 минут.

После этого добавляем измельченный чеснок. Все перемешиваем, выключаем огонь и оставляем кролика настояться 10 минут.

Ваш мужчина или отец (если вы решили сделать сюрприз своему папе) наверняка еще надолго запомнят этот прекрасный день и будет вспоминать с теплом и улыбкой. Ведь вы подарили ему самое ценное – ваше внимание и вашу любовь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал короткую историю праздника День отца и как лучше поздравлять своих пап.

Читайте также на OBOZREVATEL о том, как лучше поздравить родных и друзей с Троицей, которую православные христиане также отмечают в воскресенье, 16 июня.

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