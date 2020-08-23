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День Независимости Украины 2020: 10 интересных фактов о празднике и как отмечается

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.

Важный государственный праздник День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В 2020 году дата приходится на понедельник, поэтому этот день будет официальным выходным.

К празднику OBOZREVATEL предлагает узнать несколько интересных фактов о Дне Независимости, а также рассказывает о главных традициях праздника.

День Независимости Украины: 10 интересных фактов

  • Впервые День Независимости Украины отметили 16 июля 1991 года – через год после того как Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины".

  • Спустя почти месяц, 24 августа 1991 года, Верховная Рада на внеочередном заседании приняла Акт провозглашения независимости Украины, который был подтвержден на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года. Поэтому новым постановлением от 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины перенесла празднование Дня Независимости на 24 августа.

  • На референдуме был один вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины". Во всех 27 областях Украины избиратели поддержали документ. Менее всего за независимость проголосовали в Севастополе (57,07%) и Крымской автономии (54,19%), остальные области, включая восточные, отдали более 80% голосов в поддержку исторического Акта.

  • Акт провозглашения независимости был принят через три дня после подавления путча консервативных сил Советского Союза, которые пытались вернуть СССР без демократических преобразований и "перестройки".

День Независимости Украины отмечается с 1991 года

День Независимости Украины отмечается с 1991 года Фото: Pinterest

  • Знаковая сессия украинского парламента началась в 10 часов утра с минуты молчания в память о трех россиянах, погибших в ночь на 21 августа во время митинга жителей Москвы против путча.

  • Вячеслав Чорновил предложил внести в зал сине-желтый флаг, а также поднять его над куполом парламента.

  • За независимость Украины проголосовали даже коммунисты. А представитель компартии Александр Мороз в своем докладе предложил реформировать армию и ввести собственную валюту.

  • Внеочередное заседание Рады 24 августа 1991 года завершил гимн Украинских Сечевых стрельцов, который оппозиционеры исполнили прямо у трибуны. А подпевали даже митингующие.

  • 24 августа 1994 года на Крещатике в Киеве прошел первый военный парад в честь Дня провозглашения Независимости Украины.

  • Первым президентом независимой Украины стал Леонид Кравчук.

В День Независимости по всей Украине проходят праздничные мероприятия

В День Независимости по всей Украине проходят праздничные мероприятия

Как отмечается День Независимости Украины

В этот важный государственный праздник по всей Украине проходят праздничные шествия, военные марши, парады, концерты, к знаковым памятникам возлагают цветы. Отмечают День Независимости и за границей – разнообразными акциями, митингами, флешмобами, концертами и другими мероприятиями.

А в 2020 году в День Независимости ожидается Шествие ветеранов. Так, в июле 2020 года Офис президента Владимира Зеленского сообщил, что Консультативный совет по делам ветеранов поддержал соответствующую инициативу ряда ветеранских общественных организаций. Шествие планируется как неполитическая и объединительная акция, призванная продемонстрировать силу и единство Украины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в августе 2020 года.

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