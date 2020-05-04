День матери 2020: в чем смысл праздника и как он отмечается в Украине

День матери в Украине, как и во многих других странах мира, отмечается в 2020 году 10 мая. Это добрый и светлый праздник, который традиционно празднуют во второе воскресенье мая.

Что это за день, в чем его смысл, а также каковы история и традиции праздника, рассказывает OBOZREVATEL.

День матери 2020 в Украине отмечается 10 мая Pixabay

День матери 2020: история праздника

Впервые в истории День матери отпраздновали в 1872 году в США. Отмечать международный день единства матерей в борьбе за мир предложила активистка Джулия Уорд Хоув.

Однако тогда инициатива не нашла широкой поддержки, и лишь в 1910 году в США стали праздновать День матери: штат Вирджиния первым признал его официальным праздником.

В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил национальным праздником всех матерей второе воскресенье мая. После окончания Второй мировой День матери стали отмечать и в Европе.

День матери в Украине

В 1928 году День матери среди украинской общины организовал Союз украинок Канады. В 1929 году праздник уже отмечали во Львове и других городах Галичины.

День матери впервые стали отмечать в США Pixabay

Однако в 1939 году власть СССР запретила праздник. Официально День матери вернулся в Украину лишь в 1990 году благодаря усилиям общественных организаций.

10 мая 1999 года указом президента Украины было установлено, что День матери будет отмечаться во второе воскресенье мая.

Как отмечается День матери: традиции

В праздник принято поздравлять матерей и всячески оказывать им внимание. Мамам дарят цветы, открытки и небольшие подарки, посвящают им стихи и песни, устраивают пикники и ходят к ним в гости.

В США и странах Европы существует традиция в этот день украшать одежду цветами: красной гвоздикой, если мама жива, и белой – если она ушла в мир иной.

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