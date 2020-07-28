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День Крещения Киевской Руси – Украины: история и традиции праздника

Алина Мельник
Праздники
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День Крещения Киевской Руси – Украины отмечается в День памяти равноапостольного великого князя Владимира

День Крещения Киевской Руси – Украины отмечается в День памяти равноапостольного великого князя Владимира.

Ежегодно 28 июля украинцы отмечают День Крещения Киевской Руси – Украины. Этот государственный праздник приурочен к годовщине Крещения Руси и был учрежден указом президента Виктора Ющенко 25 июля 2008 года.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать подробнее о традициях и истории праздника.

История праздника

День Крещения Киевской Руси – Украины отмечается в День памяти равноапостольного великого князя Владимира. По преданиям, именно 28 июля в 988 году Владимир Святославич вернулся в Киев из Византии, чтобы покрестить свой народ.

Массовое крещение в Киеве проходило в Днепре, в купели Крещатик возле самой высокой горы на склонах реки. Считается, что главная улица столицы своим названием обязана именно этой купели, от которой она начиналась когда-то.

Крещение всей Киевской Руси было непростым процессом, народ местами оказывал сопротивление, не желая прощаться с языческими идолами. Однако постепенно на местах языческих капищ были возведены храмы, и после учреждения христианства государственной религией оно получило распространение по всей территории Киевской Руси.

Кившенко А. Д. Крещение киевлян князем Владимиром. Фрагмент иллюстрации, 1880

Кившенко А. Д. Крещение киевлян князем Владимиром. Фрагмент иллюстрации, 1880 Pinterest

Традиции праздника

Впервые официально праздник в Киеве состоялся в 1888 году. Тогда в честь 900-летнего юбилея Крещения Киевской Руси был открыт памятник Богдану Хмельницкому и заложен Владимирский собор.

Сейчас в праздник традиционно проходят различные мероприятия, такие как торжественная Божественная литургия, крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых, молебен на Владимирской горке в Киеве и другие.

День Крещения Киевской Руси, крестный ход перед Софийским собором, 28 июля 2019 года

День Крещения Киевской Руси, крестный ход перед Софийским собором, 28 июля 2019 года

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается День Владимира Великого: традиции, приметы и запреты 28 июля.

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