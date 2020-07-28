День Крещения Киевской Руси – Украины: история и традиции праздника

День Крещения Киевской Руси – Украины отмечается в День памяти равноапостольного великого князя Владимира.

Ежегодно 28 июля украинцы отмечают День Крещения Киевской Руси – Украины. Этот государственный праздник приурочен к годовщине Крещения Руси и был учрежден указом президента Виктора Ющенко 25 июля 2008 года.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать подробнее о традициях и истории праздника.

История праздника

День Крещения Киевской Руси – Украины отмечается в День памяти равноапостольного великого князя Владимира. По преданиям, именно 28 июля в 988 году Владимир Святославич вернулся в Киев из Византии, чтобы покрестить свой народ.

Массовое крещение в Киеве проходило в Днепре, в купели Крещатик возле самой высокой горы на склонах реки. Считается, что главная улица столицы своим названием обязана именно этой купели, от которой она начиналась когда-то.

Крещение всей Киевской Руси было непростым процессом, народ местами оказывал сопротивление, не желая прощаться с языческими идолами. Однако постепенно на местах языческих капищ были возведены храмы, и после учреждения христианства государственной религией оно получило распространение по всей территории Киевской Руси.

Кившенко А. Д. Крещение киевлян князем Владимиром. Фрагмент иллюстрации, 1880 Pinterest

Традиции праздника

Впервые официально праздник в Киеве состоялся в 1888 году. Тогда в честь 900-летнего юбилея Крещения Киевской Руси был открыт памятник Богдану Хмельницкому и заложен Владимирский собор.

Сейчас в праздник традиционно проходят различные мероприятия, такие как торжественная Божественная литургия, крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых, молебен на Владимирской горке в Киеве и другие.

День Крещения Киевской Руси, крестный ход перед Софийским собором, 28 июля 2019 года

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