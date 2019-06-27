День Конституции Украины 2019: история и традиции праздника

28 июня Украина будет отмечать День Конституции — 23-ю годовщину принятия главного закона страны

В связи с этим украинцев ждут длинные выходные: 28, 29 и 30 июня. OBOZREVATEL расскажет историю и традиции одного из самых важных государственных праздников.

История праздника

Конституция Украины была принята Верховной Радой спустя 5 лет после получения независимости. 1996-года в 9:20 утра, 315 народных депутатов поддержали законопроект.

Конституция Украины закрепила ее суверенитет и территориальную целостность, придя на смену советскому образцу 1978 года. Украина приняла собственную Конституцию последней из бывших республик СССР. Конституция закрепила правовые основы независимого государства, его суверенитет и территориальную целостность.

Празднование Дня Конституции

Указ о праздновании 23-го Дня Конституции подписал пятый президент Украины Петр Порошенко еще в апреле этого года.

В этот день по всей стране проведут официальные торжественные мероприятия: возложение цветов к памятнику гетмана Пилипа Орлика на Аллее лип, чествование памяти выдающихся украинцев и т.д. В городах Украины будут различные праздничные мероприятия: торжественные концерты, фестивали, выставки, патриотические эстафеты.

Выходные на День Конституции-2019

В этом году праздник припадает на пятницу, 28-е июня. Поэтому отдыхать украинцы будут с 28 по 30-е июня. Рабочий день 27-го июня будет сокращен на один час.

Как поздравить с Днем Конситуции-2019

OBOZREVATEL подготовил для вас отдельный материал, в котором собрал лучшие поздравления в стихах и прозе.

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