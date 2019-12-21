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21 декабря • обновлено в 18:26
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День энергетика в Украине: поздравления с праздником

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День энергетика в Украине отмечают ежегодно 22 декабря. Это профессиональный праздник работников всех сфер энергопромышленности: от выработки до передачи и сбыта потребителям электрической и тепловой энергии.

В Украине праздник был учрежден указом президента в 1993 году, а в качестве даты был выбран один из самых коротких солнечных дней в году. День энергетика отмечают все, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления для энергетиков с их профессиональным праздником.

День энергетика

День энергетика

День энергетика – поздравления в прозе

Поздравляю с Днём энергетика и пожелать хочу невероятной силы тока и будоражащей жизненной энергии, безаварийного счастья и не помещающейся в две руки зарплаты. Желаю, чтобы в работе не было порывов, а жизни – душевных или нервных срывов.

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***

Поздравляю человека, несущего свет — почти Прометея. Человека, который доказал, что пророчества Майя о конце света — выдумка. Человека, которому по долгу профессии необходимы крепкие стальные когти, знание отборного мата и любить высоту, словно птице. Желаю всегда работать с ответственностью и толком. Понапрасну не рисковать и не баловаться с током. Никогда не путать минус и плюс и всегда держать руку на пульсе. С днем энергетика!

***

С днем энергетика, господа! Впредь радуйте нас только хорошими новостями! Пусть переменные, влияющие на цену электроэнергии, остаются без больших изменений и не отражаются на наших счетах за электричество. Обещаете? Удачи и добра.

День энергетика

День энергетика

День энергетика – поздравления в стихах

С Днем энергетика! Я пожелаю

Мощной энергии в жизни тебе,

Тысячевольтной, мощнейшей, без края,

Тысячегерцной удачи в судьбе,

Пусть, словно лампочки, светят успехи,

Радость по жилам бежит, словно ток,

Пусть устранятся любые помехи,

Ну, а врагов перемкнет пусть чуток!

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***

Желаю меньше напрягаться,

Всегда приятных 220:

Наград, побед и увлечений,

И самых ярких приключений.

Чтоб никогда не коротило

И чтоб всегда ума хватило

Лишь так с любимою общаться,

Чтоб не убило 220.

***

Желаю радостно светиться,

Ведь рождены вы свет дарить!

Пускай зарплата вверх стремится,

Чтоб вы могли роскошно жить!

Вы в своем деле просто асы,

И это нужно нам признать!

Пускай энергии запасы

У вас не будут иссякать!

День энергетика – открытки

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика – видео-поздравления

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Минэкоэнерго Украины планирует отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

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Автор
Игорь Никитин
Тема
Праздники
Место
Украина
Тег
праздник
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