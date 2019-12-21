День энергетика в Украине: поздравления с праздником

День энергетика в Украине отмечают ежегодно 22 декабря. Это профессиональный праздник работников всех сфер энергопромышленности: от выработки до передачи и сбыта потребителям электрической и тепловой энергии.
В Украине праздник был учрежден указом президента в 1993 году, а в качестве даты был выбран один из самых коротких солнечных дней в году. День энергетика отмечают все, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления для энергетиков с их профессиональным праздником.
День энергетика
День энергетика – поздравления в прозе
Поздравляю с Днём энергетика и пожелать хочу невероятной силы тока и будоражащей жизненной энергии, безаварийного счастья и не помещающейся в две руки зарплаты. Желаю, чтобы в работе не было порывов, а жизни – душевных или нервных срывов.
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Поздравляю человека, несущего свет — почти Прометея. Человека, который доказал, что пророчества Майя о конце света — выдумка. Человека, которому по долгу профессии необходимы крепкие стальные когти, знание отборного мата и любить высоту, словно птице. Желаю всегда работать с ответственностью и толком. Понапрасну не рисковать и не баловаться с током. Никогда не путать минус и плюс и всегда держать руку на пульсе. С днем энергетика!
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С днем энергетика, господа! Впредь радуйте нас только хорошими новостями! Пусть переменные, влияющие на цену электроэнергии, остаются без больших изменений и не отражаются на наших счетах за электричество. Обещаете? Удачи и добра.
День энергетика
День энергетика – поздравления в стихах
С Днем энергетика! Я пожелаю
Мощной энергии в жизни тебе,
Тысячевольтной, мощнейшей, без края,
Тысячегерцной удачи в судьбе,
Пусть, словно лампочки, светят успехи,
Радость по жилам бежит, словно ток,
Пусть устранятся любые помехи,
Ну, а врагов перемкнет пусть чуток!
***
Желаю меньше напрягаться,
Всегда приятных 220:
Наград, побед и увлечений,
И самых ярких приключений.
Чтоб никогда не коротило
И чтоб всегда ума хватило
Лишь так с любимою общаться,
Чтоб не убило 220.
***
Желаю радостно светиться,
Ведь рождены вы свет дарить!
Пускай зарплата вверх стремится,
Чтоб вы могли роскошно жить!
Вы в своем деле просто асы,
И это нужно нам признать!
Пускай энергии запасы
У вас не будут иссякать!
День энергетика – открытки
День энергетика
День энергетика
День энергетика
День энергетика
День энергетика
День энергетика
День энергетика
День энергетика
День энергетика
День энергетика
День энергетика
День энергетика
День энергетика
День энергетика – видео-поздравления
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Минэкоэнерго Украины планирует отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.
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