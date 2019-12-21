День энергетика в Украине: поздравления с праздником

День энергетика в Украине отмечают ежегодно 22 декабря. Это профессиональный праздник работников всех сфер энергопромышленности: от выработки до передачи и сбыта потребителям электрической и тепловой энергии.

В Украине праздник был учрежден указом президента в 1993 году, а в качестве даты был выбран один из самых коротких солнечных дней в году. День энергетика отмечают все, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления для энергетиков с их профессиональным праздником.

День энергетика

День энергетика – поздравления в прозе

Поздравляю с Днём энергетика и пожелать хочу невероятной силы тока и будоражащей жизненной энергии, безаварийного счастья и не помещающейся в две руки зарплаты. Желаю, чтобы в работе не было порывов, а жизни – душевных или нервных срывов.

***

Поздравляю человека, несущего свет — почти Прометея. Человека, который доказал, что пророчества Майя о конце света — выдумка. Человека, которому по долгу профессии необходимы крепкие стальные когти, знание отборного мата и любить высоту, словно птице. Желаю всегда работать с ответственностью и толком. Понапрасну не рисковать и не баловаться с током. Никогда не путать минус и плюс и всегда держать руку на пульсе. С днем энергетика!

***

С днем энергетика, господа! Впредь радуйте нас только хорошими новостями! Пусть переменные, влияющие на цену электроэнергии, остаются без больших изменений и не отражаются на наших счетах за электричество. Обещаете? Удачи и добра.

День энергетика

День энергетика – поздравления в стихах

С Днем энергетика! Я пожелаю

Мощной энергии в жизни тебе,

Тысячевольтной, мощнейшей, без края,

Тысячегерцной удачи в судьбе,

Пусть, словно лампочки, светят успехи,

Радость по жилам бежит, словно ток,

Пусть устранятся любые помехи,

Ну, а врагов перемкнет пусть чуток!

***

Желаю меньше напрягаться,

Всегда приятных 220:

Наград, побед и увлечений,

И самых ярких приключений.

Чтоб никогда не коротило

И чтоб всегда ума хватило

Лишь так с любимою общаться,

Чтоб не убило 220.

***

Желаю радостно светиться,

Ведь рождены вы свет дарить!

Пускай зарплата вверх стремится,

Чтоб вы могли роскошно жить!

Вы в своем деле просто асы,

И это нужно нам признать!

Пускай энергии запасы

У вас не будут иссякать!

День энергетика – открытки

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика

День энергетика – видео-поздравления

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Минэкоэнерго Украины планирует отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

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