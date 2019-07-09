День апостолов Петра и Павла: дата, традиции и приметы праздника

В пятницу, 12 июля, церковь будет чтить память святых апостолов Петра и Павла.

OBOZREVATEL собрал информацию о празднике, который считается одним из важнейших в православном календаре, историю жизни и деяний святых Петра и Павла, а также приметы этого дня.

Когда и как отмечают день памяти Петра и Павла

День славных и всехвальных апостолов Петра и Павла – праздник непреходящий, он находится в числе и его всегда отмечают 12 июля. Именно в этот день принято прославлять и чествовать духовную твердость, силу веры и разума, которые олицетворяли святые апостолы.

Днем памяти первоверховных апостолов Петра и Павла знаменуется завершение Апостольского (Петровского) поста. Начало же поста определяют по дате Пасхи. Таким образом, он может иметь разную продолжительность. Так, самый длительный Петровский пост – шесть недель, а самый короткий – неделя и один день.

Всехвальные апостолы Петр и Павел

Кем были Петр и Павел

Апостол Петр родился в семье рыбака, он был братом Андрея Первозванного. От рождения его звали Симоном. Петр, как и его отец, занимался рыбалкой. Именно во время этого занятия он встретился со Христом, который позвал следовать за ним.

В Евангелии есть рассказы о том, что Иисус исцелил всю семью тогда еще Симона, а впоследствии назвал его Петром. Это имя в переводе означает "скала". Тогда Христос сказал, что на этой "скале" построит Церковь, которую не смогут преодолеть врата ада.

Впрочем известно, что Петр трижды отрекся Христа, после чего очень раскаивался. Он получил прощение и стал снова обращать людей в веру и исцелять больных. Петр стал первым, кто способствовал распространению веры и утверждению церкви Христовой. Умер Петр мученической смертью – его распяли на кресте вверх ногами.

Апостол Павел, как и Петр, от рождения имел другое имя. До крещения его звали Савлом. Павел был гордым со своей учености и принадлежал к категории ревностных гонителей тогдашних христиан.

В отличие от Петра, Павел не видел Иисуса при его земной жизни, разве что в видении, которое ему случилось. Христос сошел к Павлу уже после воскресения.

Павел Был образованным и начитанным, что давало ему возможность обращать все больше людей в веру Господа. Как и апостол Петр, Павел умер мученической смертью – его обезглавили.

В Библии не упомянуты факты того, что Петр и Павел при жизни были знакомы. Однако смерть оба апостола приняли именно 12 июля, но, вероятно, с разницей в год.

Народные приметы в День Петра и Павла

По народным верованиям, именно на праздник Петра и Павел перестают куковать кукушки. Если же они не подавали голоса еще за неделю до праздника, то это означало, что зима наступит раньше, чем обычно. Если же после праздника они продолжали куковать, то это означало поздний приход зимы.

Стоит отметить, что погода на Петра была ориентиром на Рождество. Так, если 12 июля будет знойно, то 7 января следует ожидать сильного мороза.

Снижение температуры воздуха этого дня символизировало "голодный год". А вот жара, наоборот – хороший урожай осенью.

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