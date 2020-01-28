День ангела Петра: как душевно поздравить с праздником. Открытки, стихи и проза

29 января православные христиане почитают память святого апостола Петра, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
Также в этот день с именинами поздравляют всех Петь. В праздник OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Петрам с Днем ангела.
День ангела Петра
С Днем ангела Петра: поздравления в стихах
Поздравляю тебя, Петр,
Будь всегда активен, бодр,
Не имей дурных привычек,
В целом, поживай отлично.
Будь талантливым, спортивным,
Умным, смелым, позитивным,
В жизни всех вершин добейся,
И почаще, Петя, смейся!
***
День ангела Петра
Я искренне желаю, Петя,
Тебе всех благ, любви, достатка,
Тебе пускай успехи светят,
Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!
Здоров будь, Петр, не хворай,
Осуществляй мечты, все цели!
Жизнь превращай в прекрасный рай,
Чтоб радостно глаза блестели!
***
День ангела Петра
Имя Петр — значит "камень"
Что тут можно говорить?
С днем Рожденья поздравляем
И желаем честным быть,
Быть отважным, быть желанным,
Быть счастливым, мудрым быть,
В этот день незнать печали
Улыбаться и любить!
***
День ангела Петра
Петру желаю счастья,
И жизни без забот,
В огне волшебной страсти
Вариться круглый год,
Желаю вдохновенья,
Совсем не унывать,
Огромного везенья,
И вовсе не страдать!
День ангела Петра: поздравления в прозе
– Петр, поздравляю тебя с праздником! Желаю душевного богатства, постоянного роста, достижений и покорившихся вершин! Комфорта, уюта, достатка и беззаботности. Счастья, искренней любви и всевозможных удовольствий!
– От души поздравляю тебя, дорогой Пётр. Желаю тебе несказанного везения в жизни, прекрасных возможностей саморазвития и блестящих шансов на удачу, верной любви и истинного счастья, нереальных успехов и стабильного благосостояния.
С Днем ангела Петра
– Дорогой Петенька, поздравляю тебя от чистого сердца. Милый, я тебе желаю иметь высокую гордость и честь, быть бравым и мужественным мужчиной, совершать добрые поступки и добиваться высоких успехов в жизни, стремиться к своему счастью и быть крепко любимым.
С Днем ангела Петра: открытки
День ангела Петра
День ангела Петра
С Днем ангела Петра
День ангела Петра
С Днем ангела Петра
День ангела Петра
День ангела Петра
С Днем ангела Петра
С Днем ангела Петра
День ангела Петра
С Днем ангела Петра
С Днем ангела Петра
День ангела Петра
С Днем ангела Петра
День ангела Петра
День ангела Петра
С Днем ангела Петра
День ангела Петра
День ангела Петра
День ангела Петра
День ангела Петра
Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.