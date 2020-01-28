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28 января • обновлено в 20:08
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День ангела Петра: как душевно поздравить с праздником. Открытки, стихи и проза

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29 января православные христиане почитают память святого апостола Петра, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

Также в этот день с именинами поздравляют всех Петь. В праздник OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Петрам с Днем ангела.

День ангела Петра

День ангела Петра

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С Днем ангела Петра: поздравления в стихах

Поздравляю тебя, Петр,

Будь всегда активен, бодр,

Не имей дурных привычек,

В целом, поживай отлично.

Будь талантливым, спортивным,

Умным, смелым, позитивным,

В жизни всех вершин добейся,

И почаще, Петя, смейся!

***

День ангела Петра

День ангела Петра

Я искренне желаю, Петя,

Тебе всех благ, любви, достатка,

Тебе пускай успехи светят,

Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!

Здоров будь, Петр, не хворай,

Осуществляй мечты, все цели!

Жизнь превращай в прекрасный рай,

Чтоб радостно глаза блестели!

***

День ангела Петра

День ангела Петра

Имя Петр — значит "камень"

Что тут можно говорить?

С днем Рожденья поздравляем

И желаем честным быть,

Быть отважным, быть желанным,

Быть счастливым, мудрым быть,

В этот день незнать печали

Улыбаться и любить!

***

День ангела Петра

День ангела Петра

Петру желаю счастья,

И жизни без забот,

В огне волшебной страсти

Вариться круглый год,

Желаю вдохновенья,

Совсем не унывать,

Огромного везенья,

И вовсе не страдать!

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День ангела Петра: поздравления в прозе

– Петр, поздравляю тебя с праздником! Желаю душевного богатства, постоянного роста, достижений и покорившихся вершин! Комфорта, уюта, достатка и беззаботности. Счастья, искренней любви и всевозможных удовольствий!

– От души поздравляю тебя, дорогой Пётр. Желаю тебе несказанного везения в жизни, прекрасных возможностей саморазвития и блестящих шансов на удачу, верной любви и истинного счастья, нереальных успехов и стабильного благосостояния.

С Днем ангела Петра

С Днем ангела Петра

– Дорогой Петенька, поздравляю тебя от чистого сердца. Милый, я тебе желаю иметь высокую гордость и честь, быть бравым и мужественным мужчиной, совершать добрые поступки и добиваться высоких успехов в жизни, стремиться к своему счастью и быть крепко любимым.

С Днем ангела Петра: открытки

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

С Днем ангела Петра

С Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

С Днем ангела Петра

С Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

С Днем ангела Петра

С Днем ангела Петра

С Днем ангела Петра

С Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

С Днем ангела Петра

С Днем ангела Петра

С Днем ангела Петра

С Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

С Днем ангела Петра

С Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

С Днем ангела Петра

С Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
праздник традиции религия церковь
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