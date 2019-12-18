День ангела Николая: лучшие поздравления в стихах и прозе

19 декабря православные верующие отмечают День святого Николая Чудотворца.

Также с сегодня с Днем ангела поздравляют всех Николаев. В праздник OBOZREVATEL публикует открытки и поздравления с именинами в стихах и прозе.

С Днем ангела Николая: поздравления в стихах

Ты сегодня, Николай,

Поздравления принимай.

Победителем народа

Вместе с именем шагай.

Я желаю, чтоб победы

Добивался ты во всем,

И удача засыпала

Тебя звездным, чтоб дождем.

Пусть звучат тебе фанфары,

Путь салюты освещают,

Птица счастья над тобою

Крыльев пусть не опускает.

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Дорогой наш Николай,

В этот день веселый

Поздравленья принимай,

Пожеланий горы.

Покорятся пусть тебе

Разные вершины,

Пусть дорога по судьбе

Будет ровной, длинной.

Ждет давно тебя успех,

Заждалась удача.

Пусть на жизненном пути

Тебя встретит счастье.

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

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В День Святого Николая

Большого счастья я желаю,

Пусть Николай Святой придет

И лишь добро всем принесет,

А также радость и удачу,

Здоровья крепкого в придачу,

Побольше денег и достатка,

Чтоб всем жилось легко и сладко!

Именины Николая: поздравления в прозе

– Поздравляю, Николай, и от души желаю здоровья, сил, энергии и бодрости, удачи, мужества, достатка и любви. Не сомневайся в себе, иди уверенно к победе, колеси по миру, отводи от близких любые беды, лови за хвост удачу, абстрагируйся на важных идеях и заветных мечтах и смело расставляй все точки на "и"!

– С Днем Чудотворца небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта Вашему дому. Здоровья, процветания Вам и Вашим близким. Пусть сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в Ваших сердцах!

"Народна правда"

– Коленька, поздравляю тебя. Желаю тебе неисчерпаемой жизненной силы и энергии, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения, непобедимого мужества и упорства, неограниченного счастья и большой любви.

– С Днем Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твое сердце обретет надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

С Днем святого Николая: открытки

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