День ангела Михаила: лучшие поздравления и открытки

19 сентября отмечают День ангела Михаила, который совпадает с православным праздником Михайлово чудо.
Это имя в переводе с древнееврейского означает "тот, кто как Бог". OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с лучшими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками для именинников.
День ангела Михаила – поздравления в стихах
Имя Михаил тебе дано.
Очень верно выбрано оно:
Лучшие черты лишь подтверждает,
Ведь "подобный Богу" означает.
Всем тебя природа наградила:
Силой и умом не обделила,
Телом ты сложён как Аполлон,
Словно олимпийский чемпион.
Мы тебя душевно поздравляем,
Счастья тебе личного желаем,
Чтоб в карьере было продвижение,
А в семье — любовь и уважение.
***
Силой, крепостью, харизмой
Бог тебя не обделил.
Ты умен и предприимчив,
Наш прекрасный Михаил.
Пожелаю тебе счастья,
Ярких взлетов и побед,
Не страшат пускай преграды,
Будь здоров, живи без бед.
Оставайся оптимистом,
Храбрым воином, бойцом,
Будет все пускай отлично
В мире слаженном твоем.
День ангела Михаила – поздравления в прозе
Михаил, пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено неземным счастьем, блистательным успехом и бодростью духа! Пускай родные и близкие всегда будут рядом, дарят тебе свою любовь и заряжают позитивом! Шагай уверенно вперед к своим целям и знай, что все получится!
***
В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоём доме был сытый обед, чтобы в твоём сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!
День ангела Михаила – открытки
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