День ангела Михаила: лучшие поздравления и открытки

19 сентября отмечают День ангела Михаила, который совпадает с православным праздником Михайлово чудо.

Это имя в переводе с древнееврейского означает "тот, кто как Бог". OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с лучшими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками для именинников.

День ангела Михаила – поздравления в стихах

Имя Михаил тебе дано.

Очень верно выбрано оно:

Лучшие черты лишь подтверждает,

Ведь "подобный Богу" означает.

Всем тебя природа наградила:

Силой и умом не обделила,

Телом ты сложён как Аполлон,

Словно олимпийский чемпион.

Мы тебя душевно поздравляем,

Счастья тебе личного желаем,

Чтоб в карьере было продвижение,

А в семье — любовь и уважение.

***

Силой, крепостью, харизмой

Бог тебя не обделил.

Ты умен и предприимчив,

Наш прекрасный Михаил.

Пожелаю тебе счастья,

Ярких взлетов и побед,

Не страшат пускай преграды,

Будь здоров, живи без бед.

Оставайся оптимистом,

Храбрым воином, бойцом,

Будет все пускай отлично

В мире слаженном твоем.

День ангела Михаила – поздравления в прозе

Михаил, пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено неземным счастьем, блистательным успехом и бодростью духа! Пускай родные и близкие всегда будут рядом, дарят тебе свою любовь и заряжают позитивом! Шагай уверенно вперед к своим целям и знай, что все получится!

***

В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоём доме был сытый обед, чтобы в твоём сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!

День ангела Михаила – открытки

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