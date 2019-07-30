День ангела Марины: лучшие поздравления и открытки

30 июля празднуется день ангела Марины. Это имя происходит от латинского слова "маринус", означающего "морская".

Девушки с таким именем обладают завышенной самооценкой. Также они не представляют жизни без комплиментов и похвалы. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как можно поздравить Марину с днем ангела.

Фото: sovet.kidstaff.com.ua

День ангела Марины — поздравления в стихах

Фото: pozdravitel.ru

Мариночка, ты так прекрасна,

Будь всех счастливей на Земле!

Улыбка пусть сияет ясно,

Всех благ желаю я тебе!

Пускай твое очарование

Лишь наповал сражает всех!

Пусть все исполнятся желания

И ждет во всем всегда успех!

* * *

Будь веселой, позитивной,

Кайф от жизни получай,

Поздравления, Марина,

В чудный праздник принимай.

Никогда не огорчайся

И, смеясь, иди вперед,

Будет в жизни много счастья,

Во всех планах повезет!

* * *

Хочу поздравить я тебя, Марина,

И пожелать в судьбе удачи и добра.

Чтоб чаша жизни не наполовину,

А до краев всегда была полна.

Чтоб если жить — то весело и бурно,

Если любить — то только навсегда.

И даже если будет в жизни трудно,

Чтоб ты сумела все и все смогла.

День ангела Марины — поздравления в прозе

Фото: www.unian.ua

Марина, поздравляю с праздником! Желаю потрясающего настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда сногсшибательно красива, искренне любима и полностью независима. Успехов, новых впечатления и большого счастья!

* * *

Мариночка, сегодня только для тебя все добрые пожелания и приятные комплименты, сегодня только ты — королева бала и героиня чудесного праздника. Поздравляю тебя с именинами!

День ангела Марины — СМС

Фото: glavred.info

Моя прекрасная Марина,

Твои сегодня именины,

Хочу удачи пожелать,

Тебе не стоит унывать,

Всегда достойной оставайся,

Родным близким улыбайся,

Пускай любовь прекрасной будет,

Пускай тебя никто не судит!

Открытки

Фото: istivki.olkol.com

Фото: arh-angel.ru

Фото: ua.gifygift.com

Фото: listivki.ru

Фото: narodna-pravda.ua

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