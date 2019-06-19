День ангела Георгия и Сусанны: поздравления и открытки

19 июня отмечают день ангела Георгия и Сусанны. Георгий с древнегреческого – "земледелец", а Сусанна с еврейского – "лилия".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для носителей этих имен с праздником их ангелов.

День ангела Георгия – поздравление в стихах

День ангела pixabay

Мой Жорик, для тебя приходит

Чудесный праздник именин.

Судьбы тебе презент готовит

И может, даже, не один.

Тебе же, милый, я желаю

Во всем успеха достигать.

Встречать рассветы, улыбаясь,

И лучшее от жизни брать.

День ангела Георгия – поздравление в прозе

Георгий, поздравляю тебя с Днем ангела. Желаю гордо и красиво шагать по доброму пути, совершая множество благородных поступков, добиваясь неоднократных побед. Здоровья тебе, Георгий, крепкой любви и дружбы в жизни, благополучия, удачи, счастья и яркого настроения.

День ангела Сусанны – поздравление в стихах

Самое приятное задание.

Не оставим день твой без внимания:

Принесем тебе свои признания.

Дорогая, милая, Сусанна,

Пусть тебя поздравит солнце рано,

Пожелаем много светлых дней

И хороших, преданных друзей!

День ангела Сусанны – поздравление в прозе

Прекрасная Сусанна, в твои именины, хочу искренне пожелать настоящего женского счастья, понимания и теплоты сердец от близких людей, уважения и поддержки от коллег, удачи и везения от судьбы, большого счастья и веселых дней от жизни.

День ангела Георгия и Сусанны – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня один из знаков Зодиака будет переполнен творческой энергией, другому же предстоит непростое прощание с прошлым.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!