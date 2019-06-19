День ангела Георгия и Сусанны: поздравления и открытки

19 июня отмечают день ангела Георгия и Сусанны. Георгий с древнегреческого – "земледелец", а Сусанна с еврейского – "лилия".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для носителей этих имен с праздником их ангелов.
День ангела Георгия – поздравление в стихах
День ангела
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Мой Жорик, для тебя приходит
Чудесный праздник именин.
Судьбы тебе презент готовит
И может, даже, не один.
Тебе же, милый, я желаю
Во всем успеха достигать.
Встречать рассветы, улыбаясь,
И лучшее от жизни брать.
День ангела Георгия – поздравление в прозе
Георгий, поздравляю тебя с Днем ангела. Желаю гордо и красиво шагать по доброму пути, совершая множество благородных поступков, добиваясь неоднократных побед. Здоровья тебе, Георгий, крепкой любви и дружбы в жизни, благополучия, удачи, счастья и яркого настроения.
День ангела Сусанны – поздравление в стихах
Самое приятное задание.
Не оставим день твой без внимания:
Принесем тебе свои признания.
Дорогая, милая, Сусанна,
Пусть тебя поздравит солнце рано,
Пожелаем много светлых дней
И хороших, преданных друзей!
День ангела Сусанны – поздравление в прозе
Прекрасная Сусанна, в твои именины, хочу искренне пожелать настоящего женского счастья, понимания и теплоты сердец от близких людей, уважения и поддержки от коллег, удачи и везения от судьбы, большого счастья и веселых дней от жизни.
День ангела Георгия и Сусанны – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня один из знаков Зодиака будет переполнен творческой энергией, другому же предстоит непростое прощание с прошлым.
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