День ангела Дмитрия: красивые открытки, стихи и видео с поздравлениями

Православная церковь 4 марта почитает память мученика Димитрия Волкова, который умер в советской тюрьме в 1942 году.

Вместе с тем все, кто носит имя Дмитрий, отмечают свои именины по православному календарю. В День ангела Димы OBOZREVATEL публикует лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями.

День ангела Дмитрия RadioNetPlus.ru

День ангела Дмитрия: стихи

Дима, праздник наступил,

От души тебе желаю

Я терпения и сил,

В именины поздравляю –

Пусть любовь к тебе придет,

Пусть мечта осуществится,

Никогда не подведет,

Только лучшее случится!

***

День ангела Дмитрия maximum.fm

Добрый праздник – именины,

Ты сегодня отмечаешь.

Я тебе желаю, Дима,

То, что сам себе желаешь.

Пусть, любимый, улыбнется

Широко тебе удача.

И судьбой преподносится

Лишь хорошее в придачу.

День ангела Дмитрия: картинки

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День ангела Дмитрия greet4you.ru

День ангела Дмитрия drasler.ru

День ангела Дмитрия mirpozitiva.ru

День ангела Дмитрия maximum.fm

День ангела Дмитрия maximum.fm

День ангела Дмитрия otkritkiok.ru

День ангела Дмитрия otkritkiok.ru

День ангела Дмитрия: видео с поздравлениями

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