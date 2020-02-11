Что подарить парню на День Валентина: как сделать сюрприз для любимого

День святого Валентина – это хороший повод подарить любимому человеку оригинальный подарок, который станет приятным сюрпризом.

В День влюбленных принято говорить теплые слова, признаваться в любви и проявлять заботу о второй половинке. Поэтому каждая девушка задолго до праздника задумывается, что подарить парню на День святого Валентина, чтобы действительно порадовать его. OBOZREVATEL предлагает своим читательницам несколько идей лучших подарков мужчине на 14 февраля.

Что подарить парню на День Валентина pexels.com

Так, если вы не знаете, что подарить парню на День Валентина, в этом случае вы можете сделать для него подарок своими руками.

Например, испеките печенье по своему любимому рецепту, положив в чашку и красиво украсив его бумажными сердечками на зубочистках.

Pinterest

Кроме того, вы можете выпечь торт или пиццу в форме сердца, сделав соусом на блюде надпись с приятным признанием.

Такой подарок можно дополнить бутылочкой чего-то "покрепче", на этикетке которой будет красоваться фото вашего любимого и его инициалы.

Торт в форме сердца на 14 февраля Pinterest

Пицца в форме сердца на 14 февраля Pinterest

Приятным и оригинальным подарком парню на 14 февраля будет баночка с надписью "100 причин того, почему я выбрала именно тебя!". Для этого обычную литровую банку обклейте цветной бумагой, а внутрь положите записки с признаниями.

Можно даже на банку приклеить такую надпись: "365 посланий для тебя! Каждое утро читай по одной записке. Надеюсь, это поднимет тебе настроение! Здесь наши воспоминания и моменты, цитаты и стихи. Причины, почему я люблю тебя".

Банка с записками на День Валентина mirpozitiva.ru

Также вы можете подарить парню на День Валентина один из множества мужских наборов, которые продаются в магазинах.

Это может быть набор с алкоголем, сигарами, мясными деликатесами или экзотическими фруктами. Причем такой набор к 14 февраля вы вполне сможете сделать самостоятельно.

Мужской набор на День Валентина Pinterest

В последнее время популярны так называемые парные подарки: вы можете подарить своему парню на День влюбленных, к примеру, парные футболки, халаты, подушки или браслеты. Такой подарок всегда будет напоминать вашему мужчине о вас.

Что подарить парню на День Валентина pexels.com

Возможно, хорошим подарком для вашего парня также будет: сертификат на посещение броу-бара или барбершопа, миниатюрный набор инструментов, билеты в кино, на концерт или в планетарий, "джентльменский набор Джеймса Бонда", в который входят презервативы, бритва, жвачки, спички, фонарик и салфетки, или даже эксклюзивное свидание или ужин в необычном ресторане.

Что подарить парню на День Валентина pexels.com

Можно в качестве подарка парню на 14 февраля приобрести трехдневный тур в теплые края, или, если бюджет ограничен, вместе отправиться в сауну с бильярдом.

Если вы планируете 14 февраля устроить для парня романтический ужин дома, хорошо будет разнообразить его настольной игрой 18+ и просмотром любимого фильма.

Что подарить парню на 14 февраля pexels.com

Также, возможно, вы захотите подарить парню на День Валентина кожаный ремень или портмоне, беспроводные наушники, тренировочные перчатки или специальные часы с идентификацией пульса, портативную колонку, флешку большой емкости или оригинальный брелок.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что приготовить в День Валентина: топ-5 рецептов к 14 февраля.

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